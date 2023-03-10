عبد اللهيان: "نحن في دمشق اليوم للتعبير عن تضامننا وتعاطفنا مع كل المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا".

صرح وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان بان الوقت قد حان لانسحاب القوات الأجنبية المتواجدة بصورة غير شرعية من أراضي سوريا واحترام وحدة أراضي هذا البلد وقال ان طهران تدعو جميع الأطراف إلى احترام سيادة وسلامة أراضي سوريا وأمنها واستقرارها. جاء هذا بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الايرانية "ارنا".

وفي مؤتمره الصحفي المشترك في دمشق اليوم الخميس مع نظيره السوري فيصل المقداد ، أعرب امير عبداللهيان عن تعاطف وتضامن الحكومة والشعب الإيراني مع الحكومة والشعب السوري بحادث الزلزال الاخير خاصة مع اسر ضحايا هذا الحادث المأساوي.

وأضاف: "نحن في دمشق اليوم للتعبير عن تضامننا وتعاطفنا مع كل أحبائنا المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلد الصديق والشقيق سوريا".

وقال رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني: عقدنا اليوم لقاء مفصلا مع الرئيس السوري وكان فرصة لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية المهمة مع الإعراب عن التعاطف والتضامن.

وتابع أمير عبد اللهيان: "للأسف ، فإن تقاعس المجتمع الدولي عن العمل وعدم اهتمامه بالمشاكل التي سببتها العقوبات وسنوات الحرب الإرهابية في سوريا وعدم الاهتمام المناسب بأوضاع ضحايا الزلزال أثبت مرة أخرى المعايير المزدوجة للادعياء".

وقال وزير الخارجية الإيراني : نرحب بالانفتاح الأخير في علاقات سوريا مع دول المنطقة ويسعدنا أن دول المنطقة تبنت موقفًا واقعيًا تجاه سوريا وحقيقة دور سوريا الإقليمي المهم ومكانتها المهمة.