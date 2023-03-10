مفوّض الشرطة الاسرائيلية شبتاي يجمد إقالة قائد لواء تل أبيب بعد اعتراض المستشارة القضائية للحكومة

بيني غانتس لنتنياهو: "يجب اقالة بن غفير قبل وقوع كارثة"

علق المفوض العام يعقوب شبتاي اليوم (الجمعة) على قرار وزير الأمن الداخلي إقالة قائد لواء شرطة تل أبيب، وبحسب المفوض. تم تحديد توقيت القرار من قبل وزير الأمن القومي بن غفير وحده.

وعلى حد تعبيره، أشار أيضًا إلى توجيه المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهارف ميارا بتجميد هذه الخطوة بسبب" القلق الشديد بشأن شرعية الإجراء" وقال إن" شرطة إسرائيل تخضع دائمًا للقانون، وتعليمات المستشارة القضائية للحكومة تلزمنا. وبناء على توجيهاتها، سأجمد الأقالة حتى نهاية التحقيق، وسيواصل قائد المنطقة أداء مهامه كالمعتاد ".

في وقت سابق ، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، أنها أجرت الليلة الماضية تحقيقًا أوليًا في إجراءات اقالة قائد شرطة منطقة تل أبيب، المفتش عامي أشاد. وفي بيان نيابة لها، ورد أن "التحقيق الأولي أثار مخاوف جدية فيما يتعلق بشرعية وصحة الإجراء، بما في ذلك الاعتبارات الأساسية للقرار وتوقيت الإعلان وخلفيته".

جاء هذا بعد ان أقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الخميس، قائد شرطة منطقة تل أبيب أميشاي أشاد من منصبه ، بعد أن اعتبر أنه "فشل في التعامل مع تظاهرات" اندلعت الخميس في مدينة تل أبيب، بينما لم يصدر فورا بيان رسمي من السلطات.

وفي وقت سابق الخميس، أغلق آلاف المتظاهرين في يوم وصفوه بـ "مقاومة الديكتاتورية"، الطرق المؤدية إلى مطار بن غوريون، في محاولة لعرقلة رحلة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى روما المقررة اليوم. وحمل المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية واللافتات في مواكب من السيارات على الطريق السريع بين تل أبيب والقدس، ما أدى لإغلاق الطرق المؤدية لمطار بن غوريون.

وبحسب قناة "13" إنه وبسبب "عدم قمع المتظاهرين بقسوة" عزل بن غفير قائد شرطة منطقة تل أبيب. وطالب بن غفير، المفوض العام لشرطة إسرائيل كوبي شبتاي، بتقديم توضيحات بسبب عدم قدرة الشرطة على منع المتظاهرين من إغلاق الطرق المؤدية إلى "بن غوريون". وتعقيبا على أنباء إقالة قائد شرطة تل أبيب، قال زعيم المعارضة يائير لابيد، إنه "لم يكن هناك مثل هذا العار في تاريخ البلاد ان يقوم مهرج تك توك كبن غفير باقالة قائد كبير في الشرطة".

ودعا رئيس معسكر الدولة بيني غانتس اليوم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى إقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من منصبه. ووقال: "إن السم السياسي الذي يضخه بن غفير في الشرطة يعرض مواطني إسرائيل للخطر. أطالب نتنياهو بطرده قبل وقوع كارثة. وأود تقوية ودعم المستشارة القضائية للحكومة التي تؤدي دورها في الحفاظ على سيادة القانون والإدارة السليمة ".