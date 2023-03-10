ايران تعلن تجديد العلاقات الدبلوماسية مع السعودية

سيتم افتتاح السفارتين في طهران والرياض خلال شهرين وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبًا.

أعلنت إيران ، اليوم (الجمعة)، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، بعد انقطاع طويل الأمد بين الخصمين اللدودين. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، سيتم افتتاح السفارتين في طهران والرياض خلال شهرين وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبًا.

وشكر رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني ، علي شمخاني ، الصين على دورها في الوساطة بين المملكة السنية والجمهورية الشيعية، التي قطعت العلاقات بينهما عام 2016.

ليس من الواضح كيف سيؤثر التطبيع بين الدول، إذا استمر، على العلاقات بين السعودية وإسرائيل التي برزت وراء الكواليس في السنوات الأخيرة، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لكنها لم تصبح رسمية ومرئية كما حدث مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.

وتؤكد القيادة السعودية رسمياً أن العلاقات الرسمية مع إسرائيل لن تكون ممكنة إلا بحل القضية الفلسطينية ، بناءً على مبادرة السلام التي اقترحتها قبل أكثر من عقدين.