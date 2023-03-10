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الإمارات العربيّة المتحدة تدين الهجوم الذي وقع في تل أبيب ِ

i24news

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وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان
AFP PHOTO / Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRYوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان

وأعربت الخارجية الإمراتيّة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي وقع في تل أبيب وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية. وأعربت الوزارة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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أسفرت العملية عن مقتل المنفذ وإصابة خمسة اسرائيليين وُصفت جراح أحدهم بـ"الحرجة"، وذلك خلال إطلاق النار عليهم في شارع ديزنغوف بمدينة تل أبيب. وقالت حماس في بيان إن منفذ إطلاق النار في تل أبيب، ويبلغ من العمر 23 عاما، هو أحد أعضائها.

وقال رئبس الجكومة نتنياهو من روما : "هذا هجوم خطير جدا في تل أبيب. هجوم إرهابي. إرسال التمنيات الشفاء للمصابين. نحن ندعم قوات الشرطة والأمن وهذا لن يضعف عزمنا على زرع الجذور في وطننا"

اعتقلت قوة من الجيش الإسرائيلي خلال الليل والد وشقيق المنفذ معتز خواجة البالغ من العمر 23 عاما من بلدة نعلين غربي رام الله، والذي نفذ الهجوم الليلة الماضية في شارع ديزنغوف في تل أبيب. وفتشت القوة المكان وحددت خارطة المنزل استعدادًا للهدم المتوقع.

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