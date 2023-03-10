سوريا: إعادة فتح مطار حلب الدولي بعد استهدافه بغارة جوية نسبت إلى إسرائيل

"ليس هناك أي رحلات على جدول المطار الجمعة برغم عودته إلى الخدمة، مشيراً إلى أن أول رحلة من المفترض أن تصل، غدا السبت"

أعلن مسؤول في وزارة النقل السورية، أن مطار حلب الدولي عاد الخدمة، اليوم الجمعة، بعد ثلاثة أيام عللى استهداف منسوب لإسرائيل طال مدرج الهبوط، لإيصال المساعدات الإنسانية بعد الزلزال المدمر في 6 شباط / فبراير المنصرم، وقال مسؤول الجاهزية في وزارة النقل سليمان خليل لفرانس برس "المطار يعمل منذ الساعة الثامنة صباحاً وجاهز لأي هبوط بعدما أصلحنا كافة الأضرار".

وأفاد مصدر في المطار بدوره أن"ليس هناك أي رحلات على جدول المطار الجمعة برغم عودته إلى الخدمة، مشيراً إلى أن أول رحلة من المفترض أن تصل، غدا السبت،وكانت وزارة الدفاع السورية أفادت عن "تعرض المطار لضربة إسرائيلية أدت إلى خروجه عن الخدمة، لكن دون الإعلان عن سقوط قتلى" ومن جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن "مقتل ثلاثة أشخاص، بينهم ضابط سوري، في صاروخ إسرائيلي سقط قرب المطار".

وقال المنسق المقیم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانیة بالإنابة لسوریا المصطفى بنلملیح في بيان إن إغلاق المطار جراء الغارة "یسبب عائقاً في وصول المساعدات الإنسانیة ویمكن أن تكون له عواقب إنسانیة وخیمة على ملایین الأشخاص الذين تضرروا من الزلزال".

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) قد أفادت، الثلاثاء المنصرم، نقلا عن مصدر عسكري، بأن "ضربة جوية إسرائيلية استهدفت مطار حلب الدولي ودمرت مدرجه، وأدت إلى خروجه من الخدمة"وتابعت "الدفاعات الجوية السورية اعترضت صواريخ أُطلقت من اتجاه البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية الساحلية في الساعة 2:07 فجرا بالتوقيت المحلي"ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وفي المقابل، قال الجيش الإسرائيلي، لشبكة CNN، إنه لن يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.

ومن جهتها قالت وزارة الدفاع السورية في بيان، صباح اليوم الثلاثاء، إن "عدوانا إسرائيليا استهدف مطار حلب الدولي شمال البلاد، وإخراج المطار من الخدمة"وأضافت الوزارة، إن "إسرائيل نفذت هجوما جويا من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية استهدف مطار حلب الدولي مما تسبب في أضرار مادية بالمطار، وخروجه عن الخدمة".

وهذه ثاني مرة تستهدف فيها ضربات إسرائيلية مناطق في سوريا بعد الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص في سوريا وتركيا، بينهم نحو ستة آلاف في سوريا.وفي 19 شباط/فبراير الماضي، قتل 15 شخصاً جراء قصف إسرائيلي استهدف حياً سكنياً في دمشق، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان.