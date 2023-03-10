نفتالي بينيت: "عودة العلاقات بين السعودية وإيران هو فشل لحكومة نتنياهو ونصر سياسي لإيران"

"الاتفاق فشل ذريع لحكومة نتنياهو ونجم عن مزيج من الإهمال السياسي والضعف العام والصراع الداخلي في البلاد"وقال "حكومة نتنياهو هي فشل اقتصادي وسياسي وأمني مدوي"

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، إن "عودة العلاقات بين إيران والسعودية نصر سياسي لإيران وفشل لحكومة بنيامين نتنياهو" مشددا على أن "هذه ضربة قاتلة لجهود بناء تحالف إقليمي ضد إيران".

واعتبر نفتالي بينت أن "الاتفاق فشل ذريع لحكومة نتنياهو ونجم عن مزيج من الإهمال السياسي والضعف العام والصراع الداخلي في البلاد"وقال "حكومة نتنياهو هي فشل اقتصادي وسياسي وأمني مدوي، وكل يوم من عمليتها يعرض دولة "إسرائيل" للخطر"وتابع: إن "دول العالم والمنطقة تراقب إسرائيل في صراع مع حكومة مختلة تعمل في تدمير الذات بشكل منهجي، ثم تختار تلك الدول جانبًا".

وكانت إيران والسعودية، قد أعلنتافي بيان، اليوم الجمعة، عن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، بعد انقطاع طويل الأمد بين الخصمين اللدودين. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، سيتم افتتاح السفارتين في طهران والرياض خلال شهرين وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبًا.

ومن جهه قال الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن بلاده ترحّب باستئناف إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين، لكنها أعربت عن شكوكها في احترام طهران التزاماتها، وأوضح ا"نحن نرحب" بالاتفاق الدبلوماسي مضيفا أنه ينبغي رؤية "ما إذا كانت إيران ستفي بالتزاماتها".