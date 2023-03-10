English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الشرق الأوسط
  • حركة حماس تنظم "مسيرة تضامن دعما للفلسطينيين" في الضفة الغربية والقدس

حركة حماس تنظم "مسيرة تضامن دعما للفلسطينيين" في الضفة الغربية والقدس

i24NEWS

دقيقة 1
مسيرة في قطاع غزة ضد خطة الضم الاسرائيلية
AFP / MAHMUD HAMSمسيرة في قطاع غزة ضد خطة الضم الاسرائيلية

حركة حماس مشير المصري:"الثورة المسلحة في الضفة الغربية انطلقت، ولن تعود عقارب للوراء، مؤكدا أن المقاومة هي من تحدد قواعد الاشتباك بتوحدها في كل الساحات".

نظمت حركة حماس، اليوم الجمعة، مسيرة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نصرة للمسجد الأقصى وللضفة الغربية وللأسرى"وتجمع المشاركون من جميع مساجد المدينة بعد صلاة الجمعة، "وهتفوا فداء للقدس والأقصى، وعبّروا عن تضامنهم مع الأسرى، في ما رفعت كتائب القسام صورا لمنفذ عملية إطلاق نار في وسط تل ابيب  معتز الخواجا.

Video poster

وفي السياق قال القيادي في حركة حماس مشير المصري خلال كلمة له إن "الثورة المسلحة في الضفة الغربية انطلقت، ولن تعود عقارب للوراء، مؤكدا أن المقاومة هي من تحدد قواعد الاشتباك بتوحدها في كل الساحات".

Video poster

وأكد مشير المصري أن "كل المؤامرات التي يُحيكها الاحتلال والمطبعون والمنسقون ضد مقاومة شعبنا ستتكسر على صخرة صمود شعبنا"ونوه أن "أسود غزة يقفون وأيديهم على الزناد مستعدون للدفاع عن شعبنا، محذرا من اختبار صبر المقاومة، ومؤكدا أن الحساب لا يزال مفتوحا بيننا وبين إسرائيل"

Video poster

ووحه مشير المصري تحياته لسكان الضفة الغربية وخاصة عرين الأسود في نابلس وجنين القسام وعقبة جبر وأريحا وأسود الخليل وقلقيلية وطولكرم" مشير بخيري علقم "الذي نفذ عملية القدس التعادل في القدس، وبمعتز الخواجا الذي حمل الرد السريع إلى قلب تل أبيب انتقاما لجنين"

تلقت هذه المقالة 0 تعليق