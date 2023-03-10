حركة حماس تنظم "مسيرة تضامن دعما للفلسطينيين" في الضفة الغربية والقدس

حركة حماس مشير المصري:"الثورة المسلحة في الضفة الغربية انطلقت، ولن تعود عقارب للوراء، مؤكدا أن المقاومة هي من تحدد قواعد الاشتباك بتوحدها في كل الساحات".

نظمت حركة حماس، اليوم الجمعة، مسيرة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، نصرة للمسجد الأقصى وللضفة الغربية وللأسرى"وتجمع المشاركون من جميع مساجد المدينة بعد صلاة الجمعة، "وهتفوا فداء للقدس والأقصى، وعبّروا عن تضامنهم مع الأسرى، في ما رفعت كتائب القسام صورا لمنفذ عملية إطلاق نار في وسط تل ابيب معتز الخواجا.

وفي السياق قال القيادي في حركة حماس مشير المصري خلال كلمة له إن "الثورة المسلحة في الضفة الغربية انطلقت، ولن تعود عقارب للوراء، مؤكدا أن المقاومة هي من تحدد قواعد الاشتباك بتوحدها في كل الساحات".

وأكد مشير المصري أن "كل المؤامرات التي يُحيكها الاحتلال والمطبعون والمنسقون ضد مقاومة شعبنا ستتكسر على صخرة صمود شعبنا"ونوه أن "أسود غزة يقفون وأيديهم على الزناد مستعدون للدفاع عن شعبنا، محذرا من اختبار صبر المقاومة، ومؤكدا أن الحساب لا يزال مفتوحا بيننا وبين إسرائيل"

ووحه مشير المصري تحياته لسكان الضفة الغربية وخاصة عرين الأسود في نابلس وجنين القسام وعقبة جبر وأريحا وأسود الخليل وقلقيلية وطولكرم" مشير بخيري علقم "الذي نفذ عملية القدس التعادل في القدس، وبمعتز الخواجا الذي حمل الرد السريع إلى قلب تل أبيب انتقاما لجنين"