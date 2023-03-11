دول الخليج ترحب بعودة علاقات السعودية وإيران

ورحبت الخارجية الكويتية بالبيان السعودي الإيراني الصيني بشأن اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في تغريدة على موقع "تويتر": أن عودة العلاقات بين السعودية الشقيقة وإيران خطوة هامة للمنطقة نحو الاستقرار و الازدهار.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي بالبيان الثلاثي الذي صدر من الصي نأمس الجمعة، معرباً عن دعم المجلس وترحيبه بكافة الخطوات التي تُسهم في تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

وأكد أهمية الدور المحوري الذي تقوم به السعودية والدور الذي تلبعه دبلوماسيتها الفاعلة في المجالين الإقليمي والدولي، وقال إنه يتطلع إلى أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والسلام العالميين.

من جانبه أعرب رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن ترحيب بلاده بالبيان الثلاثي المشترك الصادر، الجمعة، عن السعودية وإيران والصين باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران.

ورحبت الخارجية الكويتية بالبيان السعودي الإيراني الصيني بشأن اتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية.

وأشادت الخارجية الكويتية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، باستضافة رئيس الصين ورعايته المباحثات السعودية-الإيرانية، إضافة إلى جهود العراق وسلطنة عمان في استضافة جولات حوار الجانبين، خلال العامين 2021 و2022.

بدورها أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن ترحيب المنامة بالبيان الثلاثي المشترك الذي تم بموجبه استئناف العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران.

وعبَّرت الخارجية البحرينية، في بيان، عن تقدير البحرين لمبادرة جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات السعودية الإيرانية، استكمالاً للجهود الدبلوماسية العراقية والعُمانية، آملة أن يشكل هذا الاتفاق خطوة إيجابية على طريق حل الخلافات وإنهاء النزاعات الإقليمية كافة بالحوار والطرق الدبلوماسية.

من جهتها، رحبت الخارجية العراقية بالاتفاق، مشيرة إلى أنه بموجبه سوف تبدأ "صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

واعتبرت الخارجية اللبنانية أن اتفاق السعودية وإيران "سيترك أثره الإيجابي على مجمل العلاقات الإقليمية".

وأعلنت إيران والمملكة العربية السعودية، أمس الجمعة، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بمبادرة من الصين، وتم الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

اتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.

اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 2001 والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة في عام 1998.