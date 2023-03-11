مسؤول إسرائيلي كبير عن إمكانية التطبيع مع السعودية:"الاتصالات متواصلة مع دول في المنطقة"

المسؤول الإسرائيلي يتهم رؤساء الوزراء السابقين بينيت ولابيد بالمساهمة بالتقارب السعودي الايراني

تطرق مسؤول إسرائيلي كبير الى تأثير استئناف العلاقات الديبلوماسية بين ايران والسعودية على العلاقات بين إسرائيل والسعودية وإمكانية التطبيع بين البلدين، شدد بحسب "واينت" على أنه لا يمكنه الحديث عن أمور عديدة تحدث بصورة غير علنية، ل، لكنه قال إن :"الاتصالات متواصلة ومتكررة مع دول في المنطقة، والصورة الأساسية لن تتغير بسبب التقارب مع ايران".

وأضاف :"كلما كان الموقف الغربي قويا أكثر ضد ايران، علاقاتهم مع السعودية ستكون أقل أهمية".

وتابع "ما سيحدد ليس العلاقة الرسمية للعلاقات الديبلوماسية إنما القوة والتصميم الذي ستشهده السعودية من الجانب الغربي. مواقف الولايات المتحدة وإسرائيل هامة وستؤثر أكثر على استئناف العلاقات بين ايران والسعودية".

واتهم المسؤول الكبير رؤساء الوزراء السابقين يائير لابيد ونفتالي بينيت بالمساهمة بالتقارب بين ايران والسعودية وبرأيه "الاتصالات بين البلدين بدأت قبل عام خلال فترة الحكومة السابقة، حيث كان هناك شعور بضعف إسرائيلي وأمريكي لدى السعوديين، هذا الضعف يؤدي الى تقارب مع ايران والقوة تبعد التقارب".

وأضاف :" من المهم صياغة موقف هجومي ضد ايران، في الولايات المتحدة واوروبا، والسياسة الإسرائيلية لمنع التسلح الإيراني ليست مرتبطة بدعم أي دولة".