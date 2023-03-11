القوات الأمنية الإسرائيلية تعتقل الفلسطيني الذي وضع عبوة ناسفة في حافلة في بلدة بيتار عيليت في الضفة الغربية الخميس الماضي

اعتقلت القوات الأمنية الليلة (بين الجمعة والسبت) الفلسطيني الذي وضع عبوة ناسفة في حافلة في بلدة بيتار عيليت في الضفة الغربية الخميس الماضي وفرّ. وإلى جانبه، قُبض على عدد من المشتبه بهم الذين ساعدوه، وصودرت سيارة يستخدمونها.

العبوة الناسفة التي تم العثور عليها في الحافلة كانت عبارة عن عبوة ناسفة تم تفعيلها من مدى يصل إلى 150 مترًا. على ما يبدو، كانت هناك محاولة لتفجير العبوة بعد نزول المنفذ من الحافلة، لكن حدث عطل - واشتعلت النيران في الشحنة ولم تنفجر. هرب الركاب، وتم ابلاغ سكان بيتار عيليت للبقاء في منازلهم وبدأت عملية مطاردة، فتشت خلالها قوات الأمن البلدة جيدًا ثم استبعدت أي شك في وجوده هناك. وبعد ليلتين تم القبض على المنفذ وبعض المتهمين الذين ساعدوه وهم من منطقة كفر بتير في الضفة الغربية.

وفي بيان مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك والشرطة، ورد أن هذه عملية مشتركة، قام فيها المقاتلون باعتقال "أربعة متهمين آخرين غير المنفذ للاشتباه في مساعدتهم، وتمت مصادرة سيارة يشتبه في استخدامها من قبلهم في وضع العبوة. تم نقل المشتبه بهم لمزيد من التحقيق من قبل الشاباك، ولم تقع إصابات في صفوف الجيش".

كما تم اعتقال خمسة مطلوبين الليلة في مدينة قلقيلية في الضفة الغربية. وخلال هذا النشاط ألقى المشتبه بهم الحجارة ورشقوا المتفجرات على القوات التي ردت بالوسائل المستخدمة لتفريق المتظاهرين.