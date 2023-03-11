إيران تبرم عقد شراء طائرات سوخوي-35 مع موسكو

وزير الدفاع الإيراني : طهران "ما زالت تتابع شراء" سوخوي اس يو-35، ولكنها "لم تتسلّم المعدّات بعد"

أعلنت إيران أنها أبرمت مع روسيا عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي "اس يو-35"، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، رغم تحذير الولايات المتحدة من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

وقالت وكالة "ارنا" نقلاً عن مندوب الجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة، إنه "بعد رفع الحظر (الذي فرضته الأمم المتحدة) على شراء الأسلحة التقليدية في تشرين الأول/أكتوبر 2020، أبرمت إيران عقداً لشراء طائرات مقاتلة من طراز سوخوي اس يو-35".

ولم تقدّم الوكالة مزيداً من التفاصيل بشأن العقد، لكن إيران وروسيا تجريان محادثات منذ سنوات لهذا الغرض.

وتهدّد الولايات المتحدة بفرض عقوبات قاسية على أي دولة تتعامل مع القوات الإيرانية، وخصوصاً الحرس الثوري المُدرج على قائمة "المنظمات الإرهابية" التي تعدها واشنطن.

في موازاة ذلك، تحذّر واشنطن من التصعيد "الخطير" في التعاون العسكري بين إيران وروسيا، في الوقت الذي تُتهم فيه طهران بتزويد موسكو بطائرات مسيّرة تستخدمها في أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه إيران.

KHAMENEI.IR / AFP تُظهر صورة مطبوعة قدمها مكتب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أنه (إلى اليمين) يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران ، في 19 يوليو 2022.

وأشارت "ارنا" إلى أن "طائرات سوخوي اس يو-35 كانت مقبولة من الناحية الفنية بالنسبة لإيران... وأعلنت روسيا أنّها مستعدّة لبيعها للجمهورية الإسلامية".

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا اشتیاني الإثنين، إنّ طهران "ما زالت تتابع شراء" سوخوي اس يو-35، ولكنها "لم تتسلّم المعدّات بعد".