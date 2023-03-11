مسؤول إسرائيلي رفيع: "نتنياهو لم يتفاجأ بالإعلان عن تجديد العلاقات بين إيران والسعودية"

"ان الحكومة الإسرائيلية على علم بهذا الأمر منذ فترة طويلة"

قال مسؤول إسرائيلي كبير لقناة "إيران انترناشيونال"، إن نتنياهو لم يتفاجأ بالإعلان عن تجديد العلاقات بين إيران والسعودية. وأضاف المسؤول، الذي قيل إنه يرافق رئيس الوزراء نتنياهو خلال زيارته لإيطاليا في نهاية هذا الأسبوع، "ان الحكومة الإسرائيلية على علم بهذا الأمر منذ فترة طويلة".

وبحسب قناة "إيران انترناشيونال"، وهي قناة إيرانية معارضة تبث من الولايات المتحدة وتمولها عناصر مرتبطة بالحكومة السعودية، فإن المسؤول الإسرائيلي "أصر" على أن الحكومة الإسرائيلية على علم بالمحادثات بين طهران والرياض "لفترة طويلة، وكانت على علم بالعملية ".

لم يتم الكشف عن تفاصيل اتفاق تجديد العلاقات بين إيران والسعودية بشكل كامل، لكن من المحتمل أن تكون قضية قناة "ايران انترناشيونال" قد طرحت. في السنوات الأخيرة، أزعجت أنشطة القناة النظام الإيراني وأعضاء الحرس الثوري بشكل كبير، ولفترة طويلة كانت نقطة الخلاف الرئيسية بين طهران والرياض.

في إيجاز للصحفيين، اتهم مسؤول إسرائيلي كبير يرافق رئيس الوزراء نتنياهو في زيارته إلى روما، الليلة الماضية، إدارة بايدن وحكومة بينيت لابيد، بأن المحادثات من أجل اتفاق بين السعودية وإيران بدأت في عهد الحكومة السابقة.

وعلى الرغم من ذلك ، أكد علي الشمخاني، مستشار الأمن القومي في إيران، أمس، في حفل التوقيع، أن أساس المفاوضات التي أدت إلى تجديد العلاقات أصبح ممكنا بفضل زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين قبل نحو شهر.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت الاتصالات الدبلوماسية السرية والمفتوحة بين حكومتي إيران والمملكة العربية السعودية في وقت مبكر من عام 2021، عندما كان نتنياهو رئيسًا للوزراء.

Photo from social media used in accordance with Clause 27a of the Copyright Law وسيط صيني (C) مع دبلوماسيين سعوديين (يسار) وإيراني (يمين) أثناء إزاحة الستار.

وأعلنت إيران ، امس (الجمعة)، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية، بعد انقطاع طويل الأمد بين الخصمين اللدودين. وبحسب وسائل الإعلام الرسمية في البلاد، سيتم افتتاح السفارتين في طهران والرياض خلال شهرين وسيجتمع وزيرا خارجية البلدين قريبًا، وقالت واشنطن، اليوم الجمعة، إنها ترحّب باستئناف إيران والسعودية علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين، لكنها أعربت عن شكوكها في احترام طهران التزاماتها.