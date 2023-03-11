عشرات الآلاف يتظاهرون في تل أبيب ومدن مركزية اخرى احتجاجا على "إصلاحات" قضائية

تظاهر أكثر من 200 ألف إسرائيلي في تل أبيب احتجاجا على خطط حكومة الائتلاف اليمينية الجديدة لعمل إصلاحات قضائية

للمرة العاشرة على التوالي، انطلقت الليلة (السبت) احتجاجات في عدة مدن رئيسية في اسرائيل اهمها تل ابيب احتجاجًأ على "الإصلاحات" في النظام القضائي التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين ورئيس الحكومة نتنياهو.

وتجمع آلاف المحتجين على الطرق الرئيسية في مدينة تل أبيب، رافعيين الأعلام الإسرائيلية ولافتات كُتب عليها شعارات مناهضة للإصلاحات، ما تسبب في اضطراب كبير في حركة المرور ويشارك في تل ابيب نحو 200 الف متظاهر في مركز المدينة بجانب مقر وزارة الأمن والمكاتب الحكوميّة. وسيتحدث في المظاهرات المركزية في تل ابيب مفوض الشرطة السابق موشيه كرادي ، والقائد الجوي السابق أمير إيشيل، والقاضية المتقاعدة هيلا جيرستل، ومدير شركة Forter ليران ديماري.

Avshalom Saassoni/Flash90 متظاهرون في تل ابيب

ونظمت مظاهرات أخرى في مدن أخرى في جميع أنحاء البلاد، يشارك فيها رئيس حزب يسرائيل بيتينو أفيغدور ليبرمان في مظاهرة نتانيا،كما وبدأت تظاهرات في رحوفوت وحيفا، بمشاركة أكثر من 25 ألف متظاهر كما وشارك اكثر من 35 الف متظاهر في مدينة القدس وبئر السبع. وتزامنت المظاهرات الاحتجاجية مع إغلاق الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع في تل أبيب والقدس وحيفا وبئر السبع.

وأقيم يوم الخميس "يوم المقاومة" لمنظمي الاحتجاج. تظاهر فيه عشرات الآلاف من في جميع أنحاء البلاد. وقام آلاف المتظاهرين خلال النهار بإغلاق ممرات شارع أيالون أمام حركة المرور، إضافة إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار بن غريون الدوليّ، وفي غضون ذلك اعتقلت الشرطة المتظاهرين الذين قاموا بأعمال شغب ولم يستجيبوا للتعليمات.

والتظاهرات المستمرة منذ أسابيع هي من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق. ويقول منتقدون لمشروع قانون الإصلاحات القضائية إن هذا المشروع سيقوض الديمقراطية، بينما تؤكد حكومة نتنياهو أن هذه الإصلاحات المزمعة أفضل للناخبين الإسرائيليين.

Gili Yaari /Flash90 آلاف المتظاهرين الإسرائيليين يتظاهرون ضد مشاريع قوانين الإصلاح القضائي للحكومة الإسرائيلية في مدينة تل أبيب