كوبي شبتاي: "اخطأت في قرار اقالة قائد لواء شرطة تل ابيب"

اعترف مفوض الشرطة، اللواء يعقوب شبتاي، مساء اليوم (السبت) بأنه كان مخطئا في إقالة رئيس شرطة منطقة تل أبيب،وقال ان ""الجولة الواسعة من التعيينات تم التخطيط للتحضير لها في وقت قصير، عامي هو ضابط محترف ومنظم وذو خبرة، وبدون أي علاقة بالاحتجاجات أو الوضع الأمني​​، كان القرار سينفذ بالفعل بعد شهر رمضان.

وأضاف المفوّض في مؤتمر صحافي عقد مساء اليوم : "كنت مخطئا ، في تقديري، كنت مخطئا في التوقيت والطريقة التي اعلن فيها عن اقالة قائد لواء تل ابيب، ولا أستخف بذلك. أقبل وأحترم قرار المستشارة القضائية للحكومة فيما يتعلق بتجميد القرار، ويجب أن يكون واضحًا أنه ليس لدي أدنى شك في أنني وقائد لواء تل ابيب "عامي أشاد" سوف نستمر في التصرف في بطريقة فخمة ومهنية كما فعلناحتى اليوم ".

وقال المفوض أيضا "لن أستسلم للضغوط السياسية". وفيما يتعلق بالاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي، قال شبتاي إن "للشرطة مفوض واحد. لا أريد أن أرى المواطنين ينزفون".

ورد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على كلام المفوض فور بيانه وقال في مقابلة إن "المستشارة القضائية للحكومة تدير المفوض وتتدخل بعمل الشرطة". وأعلن شبتاي الليلة الماضية أنه سيجمد قرار اقالة أشاد وحاول التنصل من التعاون مع وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير.

جاءت تصريحات شبتاي عقب إعلان المستشارة القضائيةللحكومة، غالي بيهاريف-ميارا، أنها "أصدرت تعليماتها للسلطات المعنية بتجميد أي قرار أو إجراء بخصوص قائد لواء شرطة تل ابيب عامي أشاد، حتى الانتهاء بشكل منظم من التحقيق القانوني المطلوب". على حد قولها، "هناك قلق شديد بشأن قانونية القرار".