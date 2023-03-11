قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي "سنتكوم" يحذّر: الجهاديون في سوريا والعراق "جيش قيد الاعتقال"

وحذّر من "أنه في حال تحريرهم، ستشكل المجموعة تهديداً كبيراً"، موضحاً أنّه "ما من حلّ عسكري لمعتقلي" التنظيم.

حذر مايكل كوريلا، قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي "سنتكوم"، من أن مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين في السجون في سوريا والعراق "جيش حقيقي قيد الاعتقال"

ووفق بيان صدر يوم السبت، زار كوريلا في الثامن من الشهر الحالي شمال شرق سوريا حيث تفقد القوات الأمريكية الموجودة فيها وعقد محادثات مع قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها واشنطن، كما زار سجنا يُحتجز فيه مقاتلو التنظيم ومخيمين يؤويان أفراد عائلاتهم وبينهم أجانب.

بعد تفقده سجن غويران في مدينة الحسكة، والذي استهدفه التنظيم المتطرف بهجوم من الداخل والخارج مطلع العام 2022 أوقع مئات القتلى، قال كوريلا "بين المحتجزين في سوريا والعراق ثمة جيش حقيقي للتنظيم قيد الاعتقال".

وحذّر من "أنه في حال تحريرهم، ستشكل المجموعة تهديداً كبيراً"، موضحاً أنّه "ما من حلّ عسكري لمعتقلي" التنظيم.

وكرر المسؤول الأميركي، الذي تقود بلاده التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف، الإشارة إلى أن القتال ضد الجهاديين هو "قتال من أجل الأمن والاستقرار ليس في سوريا والعراق فحسب، بل في المنطقة بأكملها" مشدداً على أنه "لا يمكننا على الإطلاق السماح بعودة ظهور" التنظيم.

ومنذ إعلان القضاء على خلافته عام 2019 وخسارته كل مناطق سيطرته، انكفأ التنظيم إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرق) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

ورغم ذلك، لا يزال عناصره قادرين على شنّ هجمات دموية، أسفر آخرها السبت عن مقتل ثلاثة مدنيين وخطف 26 آخرين على الأقل خلال جمعهم الكمأة في شمال سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.