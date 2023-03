أنباء عن هجوم منسوب لإسرائيل في منطقة مصياف شمال سوريا

قالت تقارير سورية، صباح الأحد ، إن إسرائيل نفذت غارة جوية بالقرب من مدينة مصياف شمال غرب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أنه "بتمام الساعة 7:15 (بتوقيت دمشق) نفذ العدو الإسرائيلي غارة جوية أطلقت خلالها صواريخ من منطقة شمال لبنان على عدة أهداف في طرطوس وحماة". وتابعت "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي السورية بعض الصواريخ. ونتيجة للهجوم ، أصيب ثلاثة جنود سوريين بجروح ولحقت أضرار بالممتلكات".