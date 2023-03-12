أنباء عن هجوم منسوب لإسرائيل في منطقة مصياف شمال سوريا

قالت تقارير سورية، صباح الأحد ، إن إسرائيل نفذت غارة جوية بالقرب من مدينة مصياف شمال غرب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أنه "بتمام الساعة 7:15 (بتوقيت دمشق) نفذ العدو الإسرائيلي غارة جوية أطلقت خلالها صواريخ من منطقة شمال لبنان على عدة أهداف في طرطوس وحماة". وتابعت "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي السورية بعض الصواريخ. ونتيجة للهجوم ، أصيب ثلاثة جنود سوريين بجروح ولحقت أضرار بالممتلكات".

https://twitter.com/i/web/status/1634787535523135490 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

تُظهر مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دخانًا يتصاعد فوق منطقة الضربة. ولم تظهر حتى الآن تفاصيل حول الأهداف المحتملة.

في الأسبوع الماضي، أدت غارة جوية إسرائيلية منسوبة لإسرائيل إلى خروج مطار حلب عن الخدمة. وقالت التقارير إن الضربة استهدفت إمدادات أسلحة إيرانية. وتم الإعلان في وقت لاحق عن استئناف الرحلات الجوية.

وقتلت غارة أخرى بطائرة مسيرة يوم الأربعاء الماضي عدة أشخاص في مدينة دير الزور بشرق سوريا التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من إيران.

يتبع.....