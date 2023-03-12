الضفة الغربية: عملية استباقية للجيش الإسرائيلي تنتهي بمقتل 3 فلسطينيين أطلقوا النار على حاجز للجيش

أطلق عدد من المسلحين، الليلة (الأحد)، النار على قوة إسرائيلية تواجدت في موقع عسكري قرب مفرق بلدة جيت بالقرب من نابلس، في الضفة الغربية.

وردت دورية تابعة لجولاني نفذت عمليات استباقية في المنطقة بإطلاق النار على المسلحين انتهت بتحييد ثلاثة فلسطينيين خلال تبادل إطلاق النار فيما سلم مسلح آخر نفسه واعتقل.

وصادر المقاتلون ثلاث بنادق من طراز M-16 ومسدسا وخراطيش كانت بحوزة المسلحين. وسلمت القوات الأمنية المشتبه به لمزيد من التحقيق.

ووفقا لموقع معا، أصيب 3 فلسطينيين باشتباكات مسلحة مع قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، قرب نابلس انتهت بمقتلهم. وبحسب المصادر الفلسطينية فإن الفلسطينيين الثلاثة الذي سقطوا في الاشتباكات مع الجيش فجر الأحد هم أعضاء في مجموعة عرين الأسود النابلسية.

في وقت سابق من يوم أمس السبت، اعتقل الجيش الإسرائيلي عشرة من المشتبه بهم في الضفة الغربية في مداهمات في إطار عملية "كاسر الأمواج " الجارية. كما اعتقل فلسطينيا يشتبه فى قيامه بزرع قنبلة فى حافلة فى مستوطنة بيتار عيليت بالضفة الغربية ليلة الخميس.