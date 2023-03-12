البحرين: انتخاب عضو كنيست لعضوية لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للمنظمة البرلمانية الدولية

انتخابي من قبل دول العالم هو اعتراف بالتحديات وقدرات دولة إسرائيل في محاربة الإرهاب وخطوة أخرى في كفاحنا المعلوماتي الوطني

في إنجاز تاريخي لدولة إسرائيل حققه وفد الكنيست في البحرين تم الأحد انتخاب رئيس الوفد الإسرائيلي للكنيست داني دانون (ليكود) في اقتراع سري من قبل ممثلين من 47 دولة حول العالم، ليكون عضوا في لجنة مناهضة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، متغلبا على ممثلي إسبانيا وهولندا والسويد.

عقد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في البحرين بمشاركة ملك البحرين ورؤساء برلمانات من جميع أنحاء العالم.

بعد انتخابه ، قال دانون: "إنه لمن دواعي سرورنا أن يتمكن الوفد الإسرائيلي من تحقيق إنجاز كبير لدولة إسرائيل في أول اجتماع له في الاتحاد البرلماني الدولي. وأنا فخور بالمشاركة في المجهود الإعلامي لتوضيح السياسة الأمنية لإسرائيل على الساحة الدولية. إن انتخابي من قبل دول العالم هو اعتراف بالتحديات وقدرات دولة إسرائيل في محاربة الإرهاب وخطوة أخرى في كفاحنا المعلوماتي الوطني. وأعتزم تقديم الخبرة التي اكتسبتها كسفير لدى الامم المتحدة والمعرفة التي اكتسبتها دولة اسرائيل في هذا الموضوع لصالح التعاون بين دول العالم ".

عادة ما تجتمع لجنة مكافحة الإرهاب الممثلة من قبل 14 ممثلا عدة مرات في السنة البالغ أعضاؤها 14 ممثلا لمناقشة سبل مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم.

يذكر أنه في حدث غير مسبوق منذ التوقيع على اتفاقيات إبراهيم توجه صباح الأسبوع المنصرم وفد رسمي من الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) برئاسة عضو الكنيست من الليكود داني دانون إلى مملكة البحرين. وتألف الوفد الذي سيلتقي لاحقا بالبعثة الإماراتية إضافة إلى دانون، من أعضاء كنيست من الائتلاف والمعارضة هم دان إيلوز (الليكود) ويفعات شاشا بيتون (تكفا حداشا) وإليعازر شطيرن (يش عتيد).