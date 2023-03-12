المرصد السوري: مقتل جنديين مناصرين لإيران في الغارة المنسوبة لإسرائيل فجر الأحد

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل جنديين مناصرين لإيران في الغارة المنسوبة لإسرائيل فجر الأحد.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل جنديين مناصرين لإيران في الغارة المنسوبة لإسرائيل فجر الأحد. وكانت تقارير سورية، قد أشارت صباح الأحد، إلى أن إسرائيل نفذت غارة جوية بالقرب من مدينة مصياف شمال غرب البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية أنه "بتمام الساعة 7:15 (بتوقيت دمشق) نفذ العدو الإسرائيلي غارة جوية أطلقت خلالها صواريخ من منطقة شمال لبنان على عدة أهداف في طرطوس وحماة". وتابعت "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي السورية بعض الصواريخ. ونتيجة للهجوم ، أصيب ثلاثة جنود سوريين بجروح ولحقت أضرار بالممتلكات".

في الأسبوع الماضي، أدت غارة جوية إسرائيلية منسوبة لإسرائيل إلى خروج مطار حلب عن الخدمة. وقالت التقارير إن الضربة استهدفت إمدادات أسلحة إيرانية. وتم الإعلان في وقت لاحق عن استئناف الرحلات الجوية.