استعدادا لوقوع هزة أرضية في إسرائيل: التدريب على محاكاة وصول بعثات الإغاثة من كافة دول العالم

سيتم إجراء التمرين، في عدة مواقع، بما في ذلك في مطار بن غوريون، يتم خلاله التأكد من جريان استقبال شحنات المعدات الإنسانية ومهمات الإنقاذ الدولية

بعد مرور حوالي شهر على وقوع الزلزال المدمر في تركيا، من المقرر أن تجري سلطة الطوارئ الوطنية في وزارة الأمن الإسرائيلية تمرينًا يشتمل على تلقي المساعدات الدولية في حالة وقوع زلزال في إسرائيل، بمشاركة وفود من جميع أنحاء العالم.

يبدأ تمرين "أطراف العالم" اليوم (الأحد) وسيحاكي العملية برمتها لتلقي المساعدات الدولية من الخارج، بدءًا من مرحلة تحويل طلبات المساعدات إلى الوكالات الموازية في العالم وانتهاءً بإدارة استقبال بعثات الإغاثة في إسرائيل. سيتم إجراء التمرين، الذي يأتي كجزء من برنامج تدريبي متعدد السنوات تقوده المؤسسة الأمنية، في عدة مواقع، بما في ذلك في مطار بن غوريون، يتم خلاله التأكد من جريان استقبال شحنات المعدات الإنسانية ومهمات الإنقاذ الدولية.

تحت قيادة سلطة الطوارئ الوطنية، ستشارك في التدريب جميع وكالات الطوارئ والإنقاذ في دولة إسرائيل، إلى جانب ممثلين من دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى.

وقال رئيس هيئة الطوارئ الوطنية بوزارة الأمن العميد (متقاعد) يورام لاريدو: "تم تحديد عام 2023 مقدمًا على أنه عام تحسين الاستعداد الوطني للزلازل. لقد رفع الزلزال الشديد الذي ضرب تركيا من حدة التحديات التي نواجهها. تمرين "أطراف العالم"، الذي يقام كل بضع سنوات، مصمم لتعزيز العلاقة مع عشرات الدول في العالم وتعزيز قدرة دولة إسرائيل على تلقي مساعدات إنسانية واسعة النطاق في حالات الطوارئ.

يتوقع الجيولوجيون أن تكون إسرائيل في حاجة إلى 10 مليارات دولار للاستعداد الكافي لزلزال محتمل قد يضرب البلاد في المستقبل، والذي سيشمل تعزيز المباني التي يعود تاريخها إلى آلاف العقود. وتتوقع إسرائيل أن تتعرض لزلزال كبير في السنوات المقبلة، وسط مخاوف من مدى قدرتها على تحمل مثل هذه الكارثة حيث لم يتم تعزيز أكثر المباني والمنازل التي شيدت قبل عام 1980.

وفي تقرير أجراه مراسل I24news رازي طاطور سلط الضوء على المخاوف التي تعم السكان العرب في إسرائيل وقرية الرينة شمالي البلاد على وجه الخصوص إذ تقع القرية الجليلية في موقع جغرافي حساس قرب الشق السوري الأفريقي، وتعتبر من أكثر المناطق المهددة نسبة إلى زلزال تاريخي باغت القرية في العام 1927 وأدى إلى تدميرها ونزوح الأهالي. ويلفت التقرير إلى أن السلطات في إسرائيل تهمل البلدات العربية في كل ما يتعلق بالحماية أو تقليل أضرار الهزات بحال حدثت، وهو ما يعزز مخاوف سكان البلدات العربية والرينة بشكل خاص بسبب ضعف البنى التحتية والمباني غير المرممة.