مايك بنس: التاريخ "سيحاسب" ترامب على الهجوم على الكابيتول

ونقلت وسائل إعلام عن بنس قوله "لا أملك الحق في قلب الانتخابات"، مشددا على أن تصريحات ترامب "المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم".

في تصريح له أذهل سامعيه، صرح نائب الرئيس الأميركي السابق مايك بنس السبت أن التاريخ "سيحاسب" الرئيس السابق دونالد ترامب على دوره في هجوم 2021 على مبنى الكونغرس (الكابيتول)، كما نقلت وسائل إعلام أميركية. وقال بنس في كلمة ألقاها في حفل عشاء في واشنطن يقيمه صحافيون سنويا للقاء كبار السياسيين إن "الرئيس ترامب كان مخطئا" حين أصر على تغيير نتائج الانتخابات التي أفرزت نجاح جو بايدن على رأس الحزب الديمقراطي وخسارة حزبه.

ونقلت وسائل إعلام عن بنس قوله "لا أملك الحق في قلب الانتخابات"، مشددا على أن تصريحات ترامب "المتهورة عرضت عائلتي وكل شخص في الكابيتول للخطر في ذلك اليوم". واضاف "أعرف أن التاريخ سيحاسب دونالد ترامب".

وكان بنس قد اضطر إلى اللجوء في مكان آمن في أعقاب المطالبة بإعدامه من قبل آلاف من مؤيدي ترامب الذين اقتحموا مبنى الكونغرس في السادس من كانون الثاني/يناير.

وعادة، يشكل لقاء "غريديرون دينر" السنوي حدثا خفيفا تتخلله عروض هزلية وموسيقى ترفيهية. ومن بدايته تبنى بنس لهجة ساخرة. وقال "سأدعم بكل إخلاص وبلا تحفظ المرشح الجمهوري للرئاسة في 2024 - إذا كان هذا أنا". وكتبت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأميركية ميريم موخيكا في تغريدة على تويتر "حضرت العشاء ويمكن أن أؤكد أن مايك بنس فاجأ الحضور.. بدا كثيرون مذهولين".

تجدر الإشارة بهذا الصدد أيضا إلى أن السفيرة الأمريكية السابقة للأمم المتحدة نيكي هايلي أعلنت في شباط/فبراير الماضي عن ترشحها للرئاسة لعام 2024. وهي أول مرشح جمهوري يتحدى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.