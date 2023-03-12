القضاء الإيراني يثبت حكم الإعدام على معارض سويدي إيراني

"تمت الموافقة على حكم إعدام حبيب فرج الله شعب بتهمة الفساد في الأرض من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة تسمى حركة النضال وتخطيط وتنفيذ العديد من العمليات..

ثبت القضاء الإيراني، الأحد، حكم الإعدام على معارض سويدي إيراني، بعد عامين من اختفائه في مطار في تركيا، حسبما أفاد موقع ميزان أونلاين القضائي.

"تمت الموافقة على حكم إعدام حبيب فرج الله شعب بتهمة الفساد في الأرض من خلال تشكيل وإدارة وقيادة جماعة متمردة تسمى حركة النضال وتخطيط وتنفيذ العديد من العمليات التي وصفتها بالإرهابية في محافظة خوزستان من قبل المحكمة العليا،" على ما ذكرت ذكرت صحيفة ميزان اون لاين.

وفي السياق، أكدت منظمتان حقوقيتان في بيان، مطلع الشهر الجاري، أن "السلطات الإيرانية أعدمت 94 شخصا على الأقل خلال شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير المنصرمين، في "زيادة كبيرة" في الإعدامات مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم".وقالت منظمة العفو الدولية ومركز عبد الرحمن بورومند إنّ "السلطات أعدمت ما لا يقلّ عن 94 شخصًا في شهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وحدهما".