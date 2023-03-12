انطلاق تدريبات "العلم الأحمر" المشتركة للقوات الجوية الإسرائيلية والأمريكية في نيفادا

سيستمر التدريب المشترك ما يقرب من أسبوعين وسيشمل أنواعًا مختلفة من التدريب: "هجوم استراتيجي في العمق، وتحقيق التفوق الجوي في الفضاء، وهجوم جوي مشترك

أعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق التدريبات الجوية المشتركة الأحد بين سلاح الجو الأمريكي ونظيره الإسرائيلي تحت مسمى "العلم الأحمر".

تقام التدريبات فى قاعدة القوات الجوية الامريكية فى نيليس بولاية نيفادا. سيستمر ما يقرب من أسبوعين وسيشمل أنواعًا مختلفة من التدريب: "هجوم استراتيجي في العمق، وتحقيق التفوق الجوي في الفضاء، وهجوم جوي مشترك، ودفاع عن خلايا ميدانية، واعتراض طائرات معادية، والطيران على ارتفاعات منخفضة، وهجوم في أرض غير مألوفة غنية بالدفاعات المضادة للطائرات" على ما جاء في بيان للجيش.

بالإضافة إلى ذلك، سيشتمل التدريب على التزويد بالوقود جوًا بشكل مشترك تقوم فيه طائرات التزود بالوقود الإسرائيلية بتزويد الطائرات المقاتلة الأمريكية بالوقود، وسيتم بالتناظر تزويد طائرات أدير (F-35I) بالوقود باستخدام KC135 الأمريكية. وللمرة الأولى ستشارك سبع طائرات من طراز أدير وطائرتا رام (بوينج 707) في التدريبات في سماء الولايات المتحدة ".

وفي كانون الثاني (يناير) الماضي، أصبحت مناورة "جونيبر أوك" أكبر مناورة مشتركة بين القوات الإسرائيلية والقيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم). تضمنت أكثر من 140 طائرة و 12 سفينة بحرية وأنظمة مدفعية من كلا البلدين. وقال الجيش الإسرائيلي إن التدريبات الحالية "تواصل وتعزز التعاون العملياتي بين الجيوش كشركاء ملتزمين بأمن الشرق الأوسط".