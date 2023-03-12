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السعودية تكشف عن شركة طيران جديدة تستهدف 100 وجهة عالمية

i24NEWS

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ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، يسار الوسط ، في استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى مطار الدوحة في قطر.
Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via APولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، يسار الوسط ، في استقبال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله إلى مطار الدوحة في قطر.

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، ناقلاً جوياً وطنياً جديداً

أعلنت السعودية، اليوم الأحد، عن إطلاق شركة طيران جديدة ستطلق رحلات تصل لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

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وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة "طيران الرياض"، ناقلاً جوياً وطنياً جديداً، يعمل بجانب "الخطوط الجوية السعودية"، للإسهام في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع البلاد الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم وهي آسيا وأفريقيا وأوروبا، كما يهدف إنشاء الناقل الجوي الجديد إلى العمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية 2030.

ويأتي تأسيس الناقل الجوي الجديد تماشياً مع استراتيجية "السيادي السعودي"، لإطلاق إمكانات القطاعات الواعدة محلياً لدعم تنويع الاقتصاد، إذ من المتوقع أن تسهم شركة "طيران الرياض" في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة تصل إلى 75 مليار ريال (19.97 مليار دولار) واستحداث أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، بحسب البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية "واس".

وأضاف البيان، أن الشركة ستقدم مستويات استثنائية من الخدمات المتكاملة، إذ تسعى الشركة الوليدة التي تتخذ من العاصمة مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، إلى تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

ويمتلك صندوق الثروة السعودي الشركة بالكامل، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق ياسر الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً لها، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.

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