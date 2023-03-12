تقرير: روسيا سلمت ايران سلاحا أمريكيا استولت عليه في أوكرانيا

ايران ستحاول انتاج أسلحة مشابهة للأسلحة الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها

أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن سلاحا قدمته الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" الى أوكرانيا استولت عليه روسيا في الأراضي الأوكرانية، تم إرساله إلى ايران، حتى تتمكن من محاولة انتاج نسخة مشابهة لهذه الأسلحة. وأضافت المصادر أن إرسال الأسلحة يهدف لمواصلة تشجيع طهران لدعم روسيا بحربها في أوكرانيا.

خلال العام الأخير، الولايات المتحدة، الناتو، وجهات غربية أخرى رصدت حالات استولت فيها القوات الروسية على أسلحة ومعدات عسكرية مثل صاروخ محمول على الكتف، أنظمة مضادة للدبابات والطائرات أجبر الأوكرانيون على تركها خلفهم.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الحديث يدور عن ظاهرة واسعة أو ممنهجة، والجيش الأوكراني يحرص على تبليغ البنتاغون على خسارة أسلحة أمريكية للروس منذ بداية الحرب، لكن المسؤولين الأمريكييت اعترفوا بوجود صعوبة مراقبة الموضوع والإشراف عليها عن كثب.

لم يتضح بعد ما إذا قامت ايران بتنفيذ بنجاح عملية "هندسة عسكية الى الخلف" بالنسبة للأسلحة الغربية التي عثر عليها في أوكرانيا ووصلت اليها. لكن طهران أثبت في الماضي عن قدرات بتطوير أنظمة أسلحة تعتمد على معدات أمريكية تم الاستيلاء عليها.