العائلة المالكة الأردنية تحتفل اليوم الأحد بزفاف الأميرة ايمان على جميل الكسندر

يشهد قصر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، حفل زفاف نجلته الأميرة إيمان، على رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور 150 شخصًا.

Office of Her Majesty Queen Rania Al Abdullah / AFP صورة نشرتها الخدمة الصحفية للملكة الأردنية رانيا ، تظهرها وهي تعانق ابنتها الأميرة إيمان بنت عبد الله (إلى اليسار) خلال حفل ليلة الحناء في 7 مارس 2023 قبل زفاف الأميرة إيمان القادم.

وبدأت مراسم الحفل عند السادسة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية عمّان، وسيتم بثه على الهواء مباشرة على تلفزيون الأردن.

وتوشحت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات من تجهيزات الحفل الملكي، مشيدين باتباع العادات والأعراف الأردنية في الحفل، ويقول البعض إن العاهل الأردني حرص على مغادرة نجلته إيمان من قصره، كما هو الحال لدى الأردنيين.

Office of Her Majesty Queen Rania Al Abdullah / AFP صورة نشرتها الخدمة الصحفية للملكة الأردنية رانيا ، تظهر ابتسامتها وسط نساء أردنيات خلال حفل ليلة الحناء في 7 مارس 2023 قبل حفل زفاف ابنتها الأميرة إيمان بنت عبد الله المرتقب.

وستتم تفاصيل الحفل وفقا للتقاليد الأردنية، حيث ستتضمن عقد القران "كتب الكتاب" وعشاء للمدعوين، وأن الحضور سيقتصر على العائلتين وآخرون من شخصيات بارزة، لم تسميهم المصادر.

وكشفت مصادر المقربة من القصر الملكي الأردني، أن الأميرة سلمى، شقيقة الأميرة إيمان، لم تحضر حفل الحناء الثلاثاء الماضي لالتزامها بالدراسة في إحدى الجامعات، وتلفت المصادر النظر إلى أن الأميرة سلمى ستشارك في حفل الزفاف الذي سيعقد مساء الأحد، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".

Office of Her Majesty Queen Rania Al Abdullah / AFP زفاف الأميرة ايمان

وكانت الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية أول مراسم الاحتفال بزواج نجلتها الأميرة إيمان، "حفل الحناء"، وهو حفل يقام للعروس في منزل ذويها قبل زفافها ويتم فيه عادة الاحتفال بالأغاني الفلكلورية ويتم رسم الحناء على أيدي العروس والحضور.

