العائلة المالكة الأردنية تحتفل اليوم الأحد بزفاف الأميرة ايمان على جميل الكسندر
سيقام الحفل عند السادسة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية عمّان، وسيتم بثه على الهواء مباشرة على تلفزيون الأردن.
يشهد قصر العاهل الأردني عبد الله الثاني، اليوم الأحد، حفل زفاف نجلته الأميرة إيمان، على رجل الأعمال جميل ألكساندر ترميوتس، بحضور 150 شخصًا.
وبدأت مراسم الحفل عند السادسة مساء الأحد بالتوقيت المحلي، في منطقة دابوق بالعاصمة الأردنية عمّان، وسيتم بثه على الهواء مباشرة على تلفزيون الأردن.
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وتوشحت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات من تجهيزات الحفل الملكي، مشيدين باتباع العادات والأعراف الأردنية في الحفل، ويقول البعض إن العاهل الأردني حرص على مغادرة نجلته إيمان من قصره، كما هو الحال لدى الأردنيين.
وستتم تفاصيل الحفل وفقا للتقاليد الأردنية، حيث ستتضمن عقد القران "كتب الكتاب" وعشاء للمدعوين، وأن الحضور سيقتصر على العائلتين وآخرون من شخصيات بارزة، لم تسميهم المصادر.
وكشفت مصادر المقربة من القصر الملكي الأردني، أن الأميرة سلمى، شقيقة الأميرة إيمان، لم تحضر حفل الحناء الثلاثاء الماضي لالتزامها بالدراسة في إحدى الجامعات، وتلفت المصادر النظر إلى أن الأميرة سلمى ستشارك في حفل الزفاف الذي سيعقد مساء الأحد، حسب موقع "سكاي نيوز عربية".
وكانت الملكة رانيا العبدالله، أقامت الثلاثاء في قصر الحسينية أول مراسم الاحتفال بزواج نجلتها الأميرة إيمان، "حفل الحناء"، وهو حفل يقام للعروس في منزل ذويها قبل زفافها ويتم فيه عادة الاحتفال بالأغاني الفلكلورية ويتم رسم الحناء على أيدي العروس والحضور.
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