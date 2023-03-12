تقرير:السعودية ترفض منح تأشيرة الدخول للبعثة الإسرائيلية للمشاركة بمؤتمر أممي في العلا

رغم أن قرية كفر كما اختيرت في قائمة الأمم المتحدة الخاصة للقرى السياحية الموصى بزيارتها

افاد موقع بلومبرغ الأمريكي اليوم أن السلطات السعودية رفضت إصدار تأشيرة الدخول للبعثة الإسرائيلية الخاصة التي تضم مواطنين من قرية كفر كما الشركسية، والذين تلقوا دعوة للمشاركة في الاحتفال التكريمي الخاص للأمم المتحدة بعد دخول كفر كما الى القائمة الخاصة للقرى السياحية الموصى بزيارتها من جانب الأمم المتحدة.

منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة بعثت دعوة الى سكان القرية وممثلين من 22 دولة لحضور الحدث في مدينة العلا السعودية. مع ذلك، لم يتم استصدار تأشيرة الدخول الى البعثة الإسرائيلية. وذلك رغم توجه مسؤولين في الأمم المتحدة طالبوا السلطات السعودية بتقديم معاملة متساوية لأعضاء المنظمة. وبعد عدم تلقي البعثة تأشيرات دخول منذ بداية الشهر، بدأت المخاوف لدى البعثة الإسرائيلية. وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت رسالة الى منظمة السياحة العالمية، وأصرت على أنه يجب استصدار التأشيرات المطلوبة للبعثة الاسرائيلية.

وبحسب التقرير، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة (UNWTO) بعث رسالة إلى وزارة السياحة السعودية طالب خلالها بتسهيلات باستخراج التأشيرة للبعثة الإسرائيلية. وزارة السياحة السعودية والمنظمة اختاروا عدم الرد على ما ورد بالتقرير.

ويشار إلى أنه تم تبليغ وزارة السياحة الإسرائيلية في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي أن القرية الشركسية كفر كما الواقعة في شمال إسرائيل اختيرت في القائمة الحصرية لعام 2022 للقرى السياحية، التي توصي بزيارتها. وهدف المسابقة المرموقة التي أجريت للمرة الثانية على التوالي، برفع مكانة السياحة القروية. وذلك من منطلق الرغبة بالحفاظ على الطابع القروي والسياحي للبلدات التي يصل عدد سكانها إلى 15 ألف نسمة.