الحكومة الإسرائيلية تنفي التقرير عن "تجميد الإمارات صفقات أسلحة" مع إسرائيل

الخارجية الإسرائيلية وديوان رئيس الحكومة شددوا على متانة وقوة العلاقة بين البلدين

نفت الحكومة الإسرائيلية تقرير القناة الإسرائيلية "12" عن تجميد دولة الإمارات العربية صفقات أسلحة مع إسرائيل، مشددين على أن العلاقات بين إسرائيل والامارات قوية ومتينة

وذكر التقرير الصادر عن القناة "12" أن دولة الإمارات العربية أعلنت عن نيتها وقف شراء منظومات أمنية من إسرائيل، وذلك بسبب تصريحات وتصرفات الوزراء بن غفير وسموتريش.

المنظومات التي اشترتها الإمارات تعتبر هامة وغالبيتها حساسة ويحظر النشر حولها، وذكر التقرير أن خلفية هذا القرار بسبب تصرفات الحكومة خلال الشهر والنصف الإخير، بما يشمل دخول بن غفير الى الحرم القدسي، وأعمال الشغب في حوارة، وتصريحات الوزير سموتريش بالخصوص.

الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد قال للمسؤولين الإسرائيليين بحسب التقرير بأنه "حتى نتأكد أن لرئيس الحكومة نتنياهو توجد حكومة يسيطر عليها، لن نكون قادرين على القيام بأمور مشتركة". وافيد أن التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية لا زال قائما مثل التعاون الأمني.

يأتي قرار تعليق شراء الأسلحة بعد تأجيل زيارة الحكومة نتنياهو الى الإمارات وعدم تعيين موعد جديد.

وذكر البيان الصادر عن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية إن "الخبر لا أساس له من الصحة، إسرائيل والإمارات تجريان اتصالات سياسية مثمرة بكل المجالات، حتى اليوم".

وزارة الخارجية الإسرائيلية عقبت على التقرير وقال إنه "على عكسر التقرير، العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات قوية ومتينة. والدليل على ذلك من بين الأمور الأخرى، الاتفاق الذي تم التوصل اليه خلال الأيام الأخيرة هو نص اتفاق الجمارك، الذي سيؤدي الى دخول اتفاق التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ وسيؤدي الى توسيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية".