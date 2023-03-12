كتّاب سعوديون يؤكدون أن سلوك إيران سيكون تحت المجهر في الأشهر المقبلة

قال الكاتب السعودي حمود أبو طالب، "فترة الشهرين المحددة لفتح السفارات وعودة العلاقات هي المحك الأول لمصداقية إيران وإثبات حسن نواياها

أكد كتاب صحافيون سعوديون، اليوم الأحد، أن المملكة ستراقب سلوك إيران خلال فترة الشهرين المتفق عليها لاستعادة العلاقات، مما يعكس استمرار الحذر منذ الخصومة الطويلة بين البلدين.

وقال الكاتب السعودي حمود أبو طالب، "فترة الشهرين المحددة لفتح السفارات وعودة العلاقات هي المحك الأول لمصداقية إيران وإثبات حسن نواياها، إذ لا بد أن نلمس بداية تغير حقيقي في المشهد الذي صنعته حولنا، وتصحيح فعلي لتعاملها مع المملكة، وحتى إذا نجحت إيران في اختبارها خلال هذه الفترة فلا بد أن تثبت جدية استمرارها والتزامها التام بما تم الاتفاق عليه"، حسب صحيفة عكاظ.

وجاء الاتفاق المفاجئ الذي أعلن، الجمعة الماضي، بوساطة من الصين، الشريك التجاري الرئيسي لكلا البلدين، بعد جولات عدة من المحادثات السعودية الإيرانية استضافتها دول بالمنطقة في محاولة لاحتواء التوترات، في وقت تشعر فيه دول الخليج العربية بخيبة أمل، بسبب ما تعتبره انسحاباً تدريجياً للولايات المتحدة من المنطقة.

وقالت طهران والرياض إنهما اتفقتا على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وإعادة فتح السفارتين في غضون شهرين، كما أعلنتا أن وزيري خارجية البلدين سيجتمعان لتنفيذ الاتفاق، لكن دون تحديد جدول زمني تفصيلي.

وأحد أسباب التوتر الرئيسية بين البلدين هي قضية اليمن، إذ تقود الرياض تحالفاً عسكرياً يقاتل منذ 2015 جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران والتي أطلقت خلال الحرب صواريخ وطائرات مسيرة على المملكة.

وقال الكاتب السعودي طارق الحميد "من الطبيعي أن تكون هناك علاقات دبلوماسية، ولو على درجة تمثيل منخفض، لأن نقاط التماس بين السعودية وإيران متعددة بسبب نهج إيران التوسعي... (لكن) أبق أعينك مفتوحة"، وأضاف "الصين هي الضامن لهذا الاتفاق اليوم، وهذا مؤثر بحال لم تلتزم طهران".

وتزايدت خيبة أمل دول الخليج من الولايات المتحدة، الحليف والضامن الأمني الرئيسي، لأسباب من بينها الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران عام 2015 الذي اعتبرته دول الخليج معيباً، لعدم تصديه لبرنامج إيران الصاروخي ووكلائها.

وتحركت السعودية والإمارات لتأكيد سيطرتهما بدرجة أكبر على الاستقرار الإقليمي، من خلال اتباع سياسات خارجية تصالحية تأملان في أن تسمح لهما بالتركيز على الأولويات الاقتصادية.