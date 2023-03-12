"منصة السلام" منظمة غير حكومية تسعى إلى تعزيز التسامح والتوعية بالهولوكوست في الشرق الأوسط

واستقبل البرنامج الأول من نوعه، الذي نظمته "منصة السلام"، وهي منظمة غير الحكومية، مشاركين من المغرب والجزائر والبحرين وتركيا والعراق وسوريا

اجتمع فريق من المفكرين من عدة دول عربية في إسرائيل في برنامج مدته أسبوع يركز على التسامح الإقليمي والدولي، وتوسيع نطاق الاتفاقيات الإبراهيمية، وتعزيز التعليم الدقيق حول الهولوكوست.

واستقبل البرنامج الأول من نوعه، الذي نظمته "منصة السلام"، وهي منظمة غير الحكومية، مشاركين من المغرب والجزائر والبحرين وتركيا والعراق وسوريا لإطلاق منصة سلام تهدف إلى نشر النور والتسامح في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، قال المدير التنفيذي لـ "منصة السلام"، دان فيفرمان لـ i24NEWS: ""منصة السلام هي مبادرة غير ربحية تهدف إلى أن تكون منظمة بين الناس"، وأضاف : "كما يقول نموذجنا، نحن نحاول تشكيل شرق أوسط جديد معًا"، مؤكدا: "إنها فرصة انفتحت مع اتفاقات إبراهيم" ، الاتفاق التاريخي الذي شهد تطبيع إسرائيل للعلاقات مع مجموعة من الدول العربية في عام 2020.

في هذا الحدث، كان الحاضرون يعملون على دعم مفهوم الاتفاقات على الصعيدين الإقليمي والدولي، وكسروا حواجز الانقسام بالحوار الذي يركز على التسامح، والتعرف على أحد أحلك فصول التاريخ، الهولوكوست - وهو موضوع يعتبر من المحرمات في أجزاء كثيرة من العالم .

من جانبه، قال الباحث والكاتب التركي أنيس أيدين لـ i24NEWS : "إننا نعيش في القرن 21 وما زالت إحدى أكبر مآسي القرن العشرين غير معترف بها من قبل العديد من دول المنطقة"، وأضاف "إذا سألت لماذا لا تزال بعض دول الشرق الأوسط متأخرة في ذلك ، فهناك بعض الأسباب. أولاً ، معاداة السامية ، التي لها تاريخ طويل ، وكذلك الإحجام عن قبول أطروحة إسرائيل بأكملها ".

بالنسبة للمغرب، قال أستاذ التاريخ محمد حاتمي، إنه "من واجبه كمعلم أن يلقي المحاضرات ويزيد الوعي بين الشباب حول الهولوكوست للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقًا وأمانًا".

وأكد محمد حاتمي، لـ i24NEWS، "بصفتي مدرسًا ، يمكنني أن أضمن أنه في المغرب ، لا يوجد أحد يستطيع إنكار الهولوكوست كحدث تاريخي. هناك تساؤلات حول الأرقام ، وهناك بعض الأسئلة حول العائلات".

قال سمير هاميك، محلل العلاقات الدولية الفرنسي العربي، إنه "على الرغم من أن تدريس الهولوكوست ليس جزءًا من المناهج الدراسية في الشرق الأوسط ، إلا أن عددًا قليلاً من الدول مثل المغرب والإمارات العربية المتحدة تنضم إليها وبدأت في تنفيذها في بلدانها. برامج تعليمية".

وأوضح هاميك أن "الكثير من الرأي العام في الشرق الأوسط لا يعرف شيئًا عن وجود الهولوكوست". جزء آخر من الرأي العام في الشرق الأوسط يعرف وجود الهولوكوست ولكنه ينفي ذلك. جزء آخر يعتقد أنها نظرية مزيفة ".

إنها قصة مماثلة في البحرين. لكن خلود الصباغ، طالبة بحرينية للغة العبرية ، وعدت باستخدام تواجدها على مواقع التواصل الاجتماعي لتغيير الأوضاع، وحثت على ذلك قائلة: "نحن لا نتعلم عن الهولوكوست واليهود. بسبب اتفاقيات إبراهيم ، أصبح الناس الآن منفتحين على إسرائيل واليهود".

وقالت خلود الصباغ، لـ i24NEWS : "عندما أعود إلى البحرين، سأستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وأنشر عن الهولوكوست. لا يوجد سبب لقتل إنسان".