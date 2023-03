نزل المتظاهرون إلى فندق جراند حياة في واشنطن العاصمة، حيث كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يلقي خطابًا أمام مؤتمر "البوندس" يوم الأحد.

وكانت مجموعات يهودية قد دعت المتظاهرين إلى التجمع في الفندق لمعارضة الإصلاحات القضائية التي يجري تشريعها حاليًا في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست. وردد مئات المتظاهرين الذين شوهدوا في العاصمة الأمريكية صدى المظاهرات الجماهيرية التي شهدتها إسرائيل ضد الإصلاحات نفسها.

وقالت منظمة "If Not Now" اليسارية إن 13 من أعضائها تعرضوا لهجوم من قبل الأمن في الفندق، وشوهدوا وهم يصلون في الداخل. وقالت الجماعة إن سبعة منهم اعتقلوا.