ردد مئات المتظاهرين الذين شوهدوا في العاصمة الأمريكية صدى المظاهرات الجماهيرية التي شهدتها إسرائيل ضد الإصلاحات نفسها

نزل المتظاهرون إلى فندق جراند حياة في واشنطن العاصمة، حيث كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يلقي خطابًا أمام مؤتمر "البوندس" يوم الأحد.

وكانت مجموعات يهودية قد دعت المتظاهرين إلى التجمع في الفندق لمعارضة الإصلاحات القضائية التي يجري تشريعها حاليًا في البرلمان الإسرائيلي، الكنيست. وردد مئات المتظاهرين الذين شوهدوا في العاصمة الأمريكية صدى المظاهرات الجماهيرية التي شهدتها إسرائيل ضد الإصلاحات نفسها.

وقالت منظمة "If Not Now" اليسارية إن 13 من أعضائها تعرضوا لهجوم من قبل الأمن في الفندق، وشوهدوا وهم يصلون في الداخل. وقالت الجماعة إن سبعة منهم اعتقلوا.

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سموتريتش، زعيم يميني مثير للانقسام في إسرائيل، تعرض مؤخرًا لانتقادات شديدة بسبب تعليقات تشير إلى أنه يجب "محو" حوارة، وهي قرية في الضفة الغربية قُتل فيها شقيقان من سكان مستوطنة هار براخا قرب نابلس في أواخر شباط/ فبراير. وقد أثار ذلك إدانة محلية ودولية، خاصة بعد هجوم انتقامي يهودي من قبل المستوطنين على حوارة خلف قتيلاً فلسطينياً.

بينما اعتذر سموتريتش لاحقًا عن تصريحه، ذكرت تقارير حديثة أن المسؤولين الأمريكيين سيتجنبونه خلال الزيارة، بل ويفكرون في رفض منحه تأشيرة دبلوماسية.

وبالمثل، لن يلتقي المسؤولون الفرنسيون بوزير المالية في زيارة مقبلة لفرنسا.

يُشار إلى أن سموتريتش نوه قبل مغادرته مطار بن غوريون إلى أن "منظمة البوندس ترمز أكثر من أي شيء آخر إلى الشراكة بين يهود العالم وإسرائيل. فهي جمعت أكثر من 50 مليار دولار لإسرائيل منذ إنشائها" وتابع "سألتقي بمجموعة متنوعة من المستثمرين الدوليين واللاعبين الاقتصاديين المهتمين بتعميق الاستثمار في إسرائيل".