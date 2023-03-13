جمعية الإمارات للفلك تحدد غرة شهر رمضان المبارك وشهر شوال فلكيا

وأضافت الجمعية أن "ساعات الصيام ستكون في بداية الشهر نحو 13 ساعة وثلاثين دقيقة بينما تبلغ في نهاية الشهر الفضيل 14 ساعة و13 دقيقة".

أعلنت جمعية الإمارات للفلك، أنها حددت موعد غرة شهر رمضان المبارك وشهر شوال فلكيا، وعدد ساعات الصيام بداية الشهر الفضيل وعددها في نهايته، وتوقعت أن تكون غرة شهر رمضان المبارك لمعظم الدول يوم الخميس 23 مارس/آذار الجاري.

كما توقعت الجمعية، أن الأول من شوال سيكون يوم الجمعة 21 أبريل/نيسان المقبل، وعليه ستكون عدة الشهر الفضيل هذا العام 29 يوما.

وأشارت الجمعية، إلى أن "ولادة هلال رمضان ستكون في الساعة 9:23 مساء الثلاثاء 21 مارس/آذار، بينما يكون غروب الهلال يوم الأربعاء في 22 مارس/آذار في الساعة 07:23 مساء حيث ستكون الرؤية ممكنة لهلال الشهر الفضيل.

وقالت الجمعية في بيان لها، إن "شهر رمضان المبارك يأتي في فصل الربيع حيث ستكون الأجواء بشكل عام معتدلة ليلا، وتكون خلاله موسم السرايات المعروفة بالأمطار الرعدية".

وأضافت الجمعية أن "ساعات الصيام ستكون في بداية الشهر نحو 13 ساعة وثلاثين دقيقة بينما تبلغ في نهاية الشهر الفضيل 14 ساعة و13 دقيقة".

وأكدت الجمعية أن التوقعات في تقريرها هي وفقا للحسابات الفلكية وأن دخول الشهر الفضيل رسميا يكون وفقا لإعلان اللجنة المكلفة لتحري الهلال.