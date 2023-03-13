وزير الخارجية السعودي: الاتفاق مع إيران لا يعني حل جميع الخلافات العالقة بين البلدين

وأضاف فيصل بن فرحان، "نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات"

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأحد، إن الاتفاق السعودي - الإيراني على عودة العلاقات الدبلوماسية لا يعني التوصل إلى حل لجميع الخلافات العالقة بين البلدين.

وأضاف فيصل بن فرحان، "نستعد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا خلال الشهرين المقبلين، ومن الطبيعي مستقبلاً أن نتبادل الزيارات"، وبيّن أنه يتطلع "للقاء وزير خارجية إيران قريباً بناء على ما تم الاتفاق عليه"، حسب صحيفة "الشرق الأوسط"،

وتابع فيصل بن فرحان: "الأصل في العلاقات الدولية هو وجود علاقات دبلوماسية بين الدول، ويتعزز ذلك في حال دولتين جارتين بحجم السعودية وإيران تجمعهما روابط عدة دينية وثقافية وتاريخية وحضارية مشتركة".

وأشار فيصل بن فرحان، إلى أن "الاتفاق يؤكد الرغبة المشتركة لدى الجانبين لحل الخلافات عبر التواصل والحوار"، واعتبر أن "أهم مقتضيات فتح صفحة جديدة مع إيران الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وبما نصت عليه مضامين البيان الثلاثي السعودي-الإيراني-الصيني".

وأكد كتاب صحافيون سعوديون، أمس الأحد، أن المملكة ستراقب سلوك إيران خلال فترة الشهرين المتفق عليها لاستعادة العلاقات، مما يعكس استمرار الحذر منذ الخصومة الطويلة بين البلدين.

وكانت قد أعلنت السعودية وإيران الجمعة الماضي، استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين، وذلك عقب مباحثات برعاية صينية في بكين، بحسب بيان مشترك للبلدان الثلاثة.