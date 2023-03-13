الديوان الملكي المغربي يندد ببيان حزب العدالة والتنمية بشأن علاقات المغرب وإسرائيل: يتضمن مغالطات خطيرة

العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة

في تعقيب له على بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أشار الديوان الملكي المغربي إلى أن البيان يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل.

وأوضح الديوان الملكي الإثنين، في بيان جملة من المسائل أولها موقف المغرب من القضية الفلسطينية حيث جاء: "إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب.

وشدد البيان الملكي على أن "السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد. مشيراً إلى أن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

وحول استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل جاء أن ذلك "تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

وأشار كذلك إلى إحاطة القوى والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بالأمر".

يشار إلى أن المغرب وقع قبل سنتين تحت رعاية الولايات المتحدة وفي مقابل اعتراف الأخيرة بمغربية الصحراء على اتفاقيات ابراهيم القاضية بتطبيع العلاقات مع إسرائيل ومنذ ذلك الحين اتخذت العلاقات دفعة زخمة تجلت بتوقيع العديد من الاتفاقيات بمجالات التعاون الأمني والتكنولوجي والأكاديمي والسياحي.