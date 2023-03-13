بن غفير يطلب من المحكمة العليا السماح له بتمثيل نفسه مستقلا: تصرّف المستشارة القضائية غير معقول

ميارا: "المستشار القضائي للحكومة هو المفوض بتفسير القانون للحكومة، ورأيه ملزم ويعكس القانون القائم – ما لم تحكم المحكمة بخلاف ذلك"".

طلب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الإثنين، من المحكمة العليا السماح له بتمثيل نفسه أو توكيل محام خاص لتمثيله، في التماس ضد تعديل قانون أمر الشرطة، وهو بذلك يرفض أن يحظى بدفاع المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف - ميارا.

وينتقد بن غفير ميارا على خلفية ادعاءات بأنها نشرت "إعلانها بتعليق قرار عزل قائد الشرطة في منطقة تل أبيب عميحاي إيشيد دون مناقشة الأمر معي، ووصلتني رسالتها عبر وسائل الإعلام. هذا السلوك غير دستوري وغير معقول وغير متناسب وغير عادل".

وكانت المستشارة القضائية للحكومة قد رفضت مطلب بن غفير وأوضحت في رسالة أنه لا يمكنه فعل ذلك، إلا في حالات استثنائية، وبعد فحص مشترك للوضع وتابعت "التمثيل المنفصل ممكن في حالات استثنائية، ويتم فحص ذلك بشكل فردي حسب ظروف الموضوع وأسباب الطلب".

وفي الوقت نفسه، طالبت ميارا مجدداً صباح اليوم الإثنين لقاء بن غفير بخصوص"تلقي رده العاجل" على المزاعم التي أثيرت في الالتماسات المقدمة إلى المحكمة العليا بشأن سلوكه مع المتظاهرين ضد الثورة القانونية و "قانون بن غفير"، القاضي بتحويل بعض من صلاحيات المفوض العام للشرطة إليه.

ووفقا لواينت فإن المستشارة ميارا أوضحت في رسالتها أنها اتصلت بالفعل ببن غفير الأسبوع الماضي، حتى قبل عاصفة إقالة قائد منطقة تل أبيب عميحاي إيشيد ، بغرض تقديم رده على الالتماسات وكذلك لتنسيق لقاء معه. وكتبت المستشارة: "تتمثل واجبات المستشار القضائي في مساعدة الحكومة على تعزيز سياستها وتمثيل موقفها في حدود القانون، ونحن نبذل قصارى جهدنا لأداء دورنا بأفضل طريقة ممكنة".

وأضافت أن المستشار القضائي للحكومة هو المفوض بتفسير القانون للحكومة، ورأيه ملزم ويعكس القانون القائم – ما لم تحكم المحكمة بخلاف ذلك".