السعودية تعدم أردنيا دين بتهريب المخدرات في قضية أثارت انتقادات حقوقية وأممية

أوردت الوكالة أنّ "السلطات المعنية نفذت حكم الإعدام في حسين أبو الخير، وهو سائق في اواخر الخمسينات من العمر، في تبوك في شمال غرب المملكة"

أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء أمس الاحد، أن السعودية أعدمت رجلا أردنيا دين بتهريب المخدرات قال حقوقيون وأسرته أن اعترافه بارتكاب التهم المنسوبة إليه انتزع تحت التعذيب.

وأوردت الوكالة أنّ "السلطات المعنية نفذت حكم الإعدام في حسين أبو الخير، وهو سائق في اواخر الخمسينات من العمر، في تبوك في شمال غرب المملكة"، وذكرت نقلا عن وزارة الداخلية أن العقوبة "تؤكد حرص حكومة المملكة على محاربة المخدرات بأنواعها لما تسببه من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع".

وتواجه السعودية انتقادات من منظمات حقوقية باستمرار بشأن استخدام عقوبة الإعدام، التي ارتفعت وتيرة تنفيذها أخيرا.

ونفذت السلطات السعودية 147 عملية إعدام في 2022 أي أكثر من ضعف إجمالي العام 2021 البالغ 69، وفقا لاحصائية لوكالة فرانس برس استنادا إلى البيانات الرسمية.

وشهد العام الماضي أيضا استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات كان قد عُلق في كانون الثاني/يناير 2021.

وندّدت الأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر بتزايد عمليات الإعدام، وتحديدا في تلك المتعلقة بجرائم المخدرات، ووصفتها بأنها "خطوة مؤسفة للغاية" و"تتعارض مع الأعراف والمعايير الدولية".

وجاء إعدام أبوالخير بعد عام بالضبط من إعدام المملكة 81 شخصا في يوم واحد بتهم متعلقة بالإرهاب، في عملية أثارت تنديدا دوليا.

تقول جماعات حقوق الإنسان إن قضية حسين أبو الخير تسلّط الضوء على ثغرات في النظام القضائي السعودي تجعل من الضروري إنهاء عقوبة الإعدام بالكامل.

وأعدمت السلطات السعودية 11 شخصا منذ بداية العام الجاري، جميعهم في آذار/مارس.