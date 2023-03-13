"تقاعس الولايات المتحدة هو الذي سمح بالتقارب بين السعودية وإيران"

فكرة أن الأمريكيين كان بإمكانهم إرسال آلاف القوات للدفاع عن المملكة السعودية تبدو الآن سخيفة تمامًا. لذلك يبدو اختيار إيران (والصين) للمملكة متماسكًا تمامًا.

في التاسع من آذار أعلنت السعودية وإيران، برعاية الصين، استئناف العلاقات الدبلوماسية، ما ترك العالم في صدمة، وخاصة في إسرائيل التي تحاول الاقتراب من الرياض. المحلل الجيوسياسي مايكل هوروفتس يحاول فك ألغاز هذا الاتفاق.

في 9 مارس ، أعلنت السعودية وإيران استئناف العلاقات الدبلوماسية. هل كانت حقا مفاجأة؟

أعلن البلدان المملكة العربية السعودية وإيران، إعادة فتح سفارتيهما في غضون شهرين. كانت هذه العلاقات قد انقطعت في عام 2016، عندما أعدمت السعودية شخصية من الطائفة الشيعية، المدعومة من إيران، على أراضيها. ثم امتدت المظاهرات إلى إيران وغزا المتظاهرون السفارة السعودية في طهران. منذ ذلك الحين، تم قطع الجسور وازداد التوتر بشكل كبير.

متى تغيرت الأمور؟

حدث التحول الحقيقي في عام 2019، عندما قصفت إيران منشآت معالجة النفط السعودية في شرق البلاد، مما كان له عواقب وخيمة على سوق النفط. في هذا الوقت، وبينما تنتظر المملكة المساعدة من الولايات المتحدة، غاب ترامب. الأمريكيون لا يريدون الدخول في صراع مفتوح مع إيران. ثم تشعر المملكة العربية السعودية بالضعف في مواجهة عدوها ، وحدها. هذا ما شكل حدثاً مؤسساً وصدمة حقيقية للسعوديين الذين أخذوا الضمانات الأمنية الأمريكية على محمل الجد. بعد أربع سنوات، ما زال السعوديون يحاولون تعويض هذا الغياب. إيران، من جانبها، لا تزال اليوم معزولة للغاية على الساحة الدولية، ومنذ انتخابه، وعد الرئيس رئيسي بإعادة الانخراط في الحوار مع الدول المجاورة. علاوة على ذلك، أرادت إيران منذ البداية كسر ديناميكية اتفاقيات إبراهيم. فيما تريد السعودية ضمان أمنها بأي ثمن، سواء كان شريكها إيران أو الولايات المتحدة. قبل كل شيء، يريدون حماية أنفسهم من هجوم جديد.

في هذا الإعلان ، هل تدخل الصين، التي لعبت دور الوسيط، أساسي أيضًا لفهم ما هو على المحك؟

كانت الصين هي التي مارست الضغط على إيران والسعودية للتوصل إلى هذا الاتفاق وهذا مهم لعدة أسباب: إنها المرة الأولى التي نرى فيها بكين تطلق لنفسها - قدمًا في الدبلوماسية في الشرق الأوسط. منطقة أهم بكثير بالنسبة لهم من الولايات المتحدة. حتى لو كان من الجدير بالذكر أن جزءًا كبيرًا من الجهود قد تم في المنبع من قبل العراق، فهذه علامة على أن التنين قد استيقظ بصفقة مهمة. ولم تدخل بكين من الباب الخلفي.

بالنسبة لإسرائيل ، هذه أخبار سيئة للغاية ، خاصة بالنسبة لبنيامين نتنياهو ..

الأمر لا يتعلق بفشله. كل شيء حدث بعيدا عنه. كانت فرص إبرام صفقة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية ضئيلة للغاية على أي حال. هذه الاتفاقية تقلل من فرص حدوثها لكنها لم تكن وشيكة، بل بعيدة كل البعد عن ذلك. قالت المملكة العربية السعودية، بصرف النظر عن القضية الفلسطينية، إنها لن تتعامل مع إسرائيل إلا عندما يكون شعبها على استعداد لقبولها. هذه أيضًا أخبار سيئة للولايات المتحدة، لكن فكرة أن الأمريكيين كان بإمكانهم إرسال آلاف القوات للدفاع عن المملكة العربية السعودية تبدو الآن سخيفة تمامًا. لذلك يبدو اختيار إيران (والصين) للمملكة متماسكًا تمامًا. الأمر متروك للولايات المتحدة لإظهار أنها تعرف كيف تقف إلى جانب حلفائها، وأنهم يظلون الوحيدين الذين يمكنهم حقًا حماية المملكة السعودية ضد منافسها القوي.