الوزير ايلي كوهين كان سيرأس الوفد الإسرائيلي المشارك بالمؤتمر الأممي بمدينة العلا السعودية

السعودية رفضت منح الوفد الإسرائيلي تأشيرة الدخول الى المملكة وحضور المؤتمر الأممي في العلا

وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين كان سيرأس الوفد الإسرائيلي الذي سيزور مدينة العلا السعودية للمشاركة في مؤتمر منظمة السياحة العالمية، (UNWTO)، وفي حال كان حصل على التأشيرة السعودية كانت ستكون الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول إسرائيلي الى المملكة، وستعتبر خطوة هامة جدا بعلاقات التطبيع بين البلدين.

ويشار إلى أنن السعودية وايران أعلنتا عن استئناف العلاقات الديبلوماسية بينهما، واعتبرت خطوة تمس بالعلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وذكر موقع "واينت" أنه خلال الأسبوع الماضي، في احتفال لعيد المساخر بمدينة "بني براك" وسط إسرائيل، صرح الوزير كوهين أمام الحضور أنه "لديه الأسبوع القادم زيارة هامة جدا الى الخارج"، وكان يعني بذلك السعودية، لكن السعوديين لم يقدموا التأشيرة لأعضاء البعثة، التي شملت أيضا ممثلين عن وزارة السياحة الإسرائيلية.

من وراء الكواليس جرت محاولات لإقناع السعوديين للموافقة على دخول البعثة الإسرائيلية، والتي شارك بها أيضا الأمريكيون - لكن بدون فائدة.

في إسرائيل كانوا متفائلين جدا بمرحلة معينة من أن زيارة كوهين ستكون حيز التنفيذ. مع ذلك، يبدو أن السعوديين اعتقدوا أن إسرائيل تحاول "ممارسة خدعة عليهم" واستغلال موضوع سياحة. في نهاية الأمر لم يتلقى أحد تأشيرة الدخول.

ودعي الى الاحتفال ممثلين من القرية الشركسية كفر كما، حيث دخلت القرية إلى قائمة الأمم المتحدة الخاصة للقرى السياحية الموصى بزيارتها عام 2022، رغم ذلك لم يحصلوا على التأشيرة من السعوديين. ودعت الأمم المتحدة أيضا إضافة لسكان القرية ممثلين من وزارة السياحة الإسرائيلية.

منظمة السياحة العالمية، كانت أعلنت بوقت سابق أنه سيكون مكان للوزير كوهين ومرافقين آخرين، لكن السعوديين لم يستجيبوا، وعمليا توجهت المنظمة برسالة الى السعودية تطالب بها استصدار التأشيرة لكن السعوديين تجاهلوا ذلك.

وفي تعقيب وزارة الخارجية الإسرائيلي ذكر:"توجهت إسرائيل الى منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة حتى تتلقى المساعدة بالحصول على تأشيرات الدخول للممثلين الإسرائيليين لدخول السعودية، لكن للأسف، هذه الاتصالات لم تثمر. إسرائيل تطالب منظمة السياحة العالمية وكافة منظمات الأمم المتحدة بالحفاظ على المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، بما يشمل تعامل متساو بضمان إمكانية مشاركة الدول في اجتماعات المنظمة. في هذه الحالة ، منظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة لم تلتزم بهذه المعايير ونحن نأسف على ذلك".