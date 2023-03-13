تقرير: ايران تعمل على إنشاء نظام تحذير من هجوم إسرائيلي واسع في البلاد

طهران تعمل على إقامة هذه المنظومة على الأراضي السورية تحسبا من هجوم واسع ضد منشآتها

قال مسؤولون في وزارة الأمن الإسرائيلية إن ايران تعمل على إقامة شبكة رادارات حتى يتم استخدامها كذراع إنذار من هجوم واسع لسلاح الجو الإسرائيلي ضد المنشآت النووية في البلاد. وبحسب المسؤولين، سيتم وضع الرادارات في منطقة سوريا.

وبحسب المسؤولين بحسب موقع "والا"، الإيرانيون بدأوا يتفهمون أن رؤيا قائد قوة قدس السابق قاسم سليماني، إقامة قاعدة عسكرية وتركيز القوات على الأراضي السورية لن تدخل حيز التنفيذ، وذلك بشكل أساسي بسبب أنشطة الجيش الإسرائيلي في إطار المعركة بين الحروب.

وقال المسؤولون أن الإيرانيين حاولوا خلال العام الأخير تغيير الاستراتيجية، فرضية عمل الإيرانيين تشمل جهودا لجمع معلومات مسبقة حول هجوم إسرائيلي في البلاد والاستعداد لها.

وبحسب المسؤولين، عمليات التهريب التي تجري عن طريق سوريا ومن هناك محاولات لتهريب لمناطق مختلفة في سوريا، ولبنان، ومواقع أخرى. بصورة تتناقض مع رؤيا سليماني، إقامة جماعات مسلحة شيعية موالية لإيران في سوريا تشمل عشرات آلاف المسلحين، تعمل ايران على تهريب بطاريات صواريخ ارض-جو حتى تشكل ذراعا مكملا للجاهزية لهجوم إسرائيلي في ايران.

وأوضح المسؤول الأمني، أن الرئيس السوري بشار الأسد حصر خطوات الإيرانيين خلال العام الماضي في إطار الجهود لإعادة إعمار الأجزاء المتبقية في سوريا، لكنه يسمح لهم في إطار التحالف الاستراتيجي تهريب وسائل قتالية متطورة.

مسؤولون أمنيون إسرائيليون نفوا الادعاءات بأنهم "تساهلوا مؤخرا" وشددوا على أنه في كل مرة يوجد معلومات استخباراتية دقيقة، يتم تنفيذ هجوم. وتم خلال العام الأخير مهاجمة أهداف إيرانية في سوريا، تقريبا كل عشرة أيام بالمعدل.