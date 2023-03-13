استطلاعات تركيا: اردوغان يتخلف عن مرشح المعارضة بفارق 10 بالمئة

الرئيس التركي رجب اردوغان يواجه أزمة حقيقية في ظل الانتخابات القادمة

أظهرت استطلاعات جديدة نشرة خلال الأيام الأخيرة في تركيا أن الرئيس التركي رجب أردوغان متأخر بأكثر من 10 بالمئة عن مرشح المعارضة في الحملة الانتخابية كمال كليتشدار أوغلو ، وذلك قبل أقل من شهرين بالضبط من عملية الاقتراع.

وتعتبر عملية الانتخابات التي تجري في ظل كارثة الزلزال التي أدت لمقتل 46 ألف تركي، من أهم عمليات الاقتراع في تاريخ تركيا الحدث، والتحدي السياسي الأكثر الذي يواجهه أردوغان منذ صعوده الى الحكم عام 2003.

وأظهرت أربعة استطلاعات نشرت خلال الأسبوع الأخير أن كليتشدار أوغلو، المرشح من جانب كتلة المعارضة "التحالف الوطني" يتقدم بصورة متصاعدة، وفي استطلاع نشرته شركة Piar كان الفارق 14.2% وكان الفارق الأقل في استطلاع معهد Alf كان الفارق 10.2%، أما باقي الاستطلاعات كان الفارق 11.5% و13.6% لصالح كيلشداولو.

الاستطلاعات تشير الى أن اردوغان في تراجع أيضا بالانتخابات البرلمانية والتي تسجل بها كتلة المعارضة المكونة من ستة أحزاب ارتفاعا بفارق 6% ، وحصل التحالف على 44% من الأصوات في حين حصل التحالف المكون من "حزب العدالة والتنمية والحزب القومي على 38% في حين حصلت الأحزاب الموالية للأكراد على 11%.