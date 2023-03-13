السفير الإسرائيلي لدى البحرين يحث على التحلي بالصبر في العلاقات المتنامية بين البلدين

إيتان نائيه"من الأشياء التي أعتبرها نجاحًا عندما تم إرسال 15 شابًا من البحرين إلى إسرائيل في زيارة لمدة أسبوع، حيث أعتقد أننا كسرنا كل التصورات التي كانت لديهم"

قال السفير الإسرائيل لدى البحرين إيتان نائيه في تصريح لـ i24NEWS إن "العلاقات المتنامية بين البلدين ستستغرق وقتا" وسط مخاوف من نقص الاستثمارات الاقتصادية بين البلدين، وتابع""عليك أن تبنيها من الطابق السفلي إلى الأعلى، لإنشاء روابط بين هؤلاء الأشخاص، وبناء علاقات اقتصادية وتجارية، لجمع الناس معًا، يستغرق الأمر وقتا".

وأكد إيتان نائيه لعى أنه "من الأشياء التي أعتبرها نجاحًا عندما تم إرسال 15 شابًا من البحرين إلى إسرائيل في زيارة لمدة أسبوع، حيث أعتقد أننا كسرنا كل التصورات التي كانت لديهم والصور النمطية ورؤية إسرائيل في أعينهم " وقال"بينما يبقى أن نرى ما إذا كانت العلاقات الاقتصادية ستنمو بين البلدين، قإنها "ستنمو أكثر مع زيارة المزيد من الإسرائيليين والبحرين لبعضهم البعض".

ولدى سؤاله عن احتمال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، قال نائيه: "عليكم أن تسألوا السعوديين" وتابع"في نهاية المطاف سيكون الناس والمهنيون ورجال الأعمال هم من سيخلقون الدعم وسيخلقون البنية التحتية والحافز لإقامة علاقات دبلوماسية كاملة (بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل)"

وكانت البحرين وإسرائيل قد وقعتا على اتفاقية إقامة علاقات دبلوماسية كاملة كجزء من "اتفاقيات إبراهيم"، التي شهدت أيضًا تطبيع العلاقات مع الإمارات، ومنذ الاتفاق، تدفق الإسرائيليون في رحلات إلى مدن الخليج مثل أبو ظبي ودبي، حيث افتتح الأول كنيسًا جديدًا وافتتح الأخير أول سوبر ماركت حلال في الإمارات، وعلى الرغم من العلاقات المزدهرة بين الإسرائيليين والإماراتيين، لم يتحقق هذا المستوى من التوسع السياحي والاقتصادي بين القدس والمنامة.