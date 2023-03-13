وزير الشتات والمساواة الاجتماعية الإسرائيلي: "الإصلاح مطلوب، والمعارضة تخدم مصالح حركة المقاطعة وأعداء إسرائيل"

عميحاي شيكلي:"قادة المعارضة غير مسؤولين، والتصريحات التي تقول إن البلاد تتجه نحو الديكتاتورية ترعب الإسرائيليين بلا داع، هذا إصلاح مشروع تماما"

قال وزير الشتات والمساواة الاجتماعية الإسرائيلي عميحاي شيكلي، لـ i24NEWS إن "قادة المعارضة غير مسؤولين، والتصريحات التي تقول إن البلاد تتجه نحو الديكتاتورية ترعب الإسرائيليين بلا داع، هذا إصلاح مشروع تماما"وأضاف "هذه المعارضة تخدم مصالح حركة المقاطعة وأعداء إسرائيل، إنها ليست هدفهم ولكنها النتيجة والضرر الذي يلحق بالدولة كبير".

واشار عميحاي شيكلي إلى أن" يجب إجراء إصلاح قضائي وإجراء مناقشات" وتابع"سنغير طريقة تعيين القضاة وسنعمل على ضمان ألا يفرض المستشارون القانونيون قرارهم على الوزراء، الإصلاح ضروري وليس هناك ما يدعو للقلق وآمل أن نرى منعطفًا إيجابيًا".

وفي معرض حديثه حول الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي الجارية في الولايات المتحدة، يرى الوزير أن "القول بأن كل يهود الشتات يعارضون الإصلاح لا معنى له، أعتقد أنهم قلقون مما يحدث في الداخل" وتابع "لا تغيير في طريقة تعيين القضاة "وقال شيكلي"نحن نهتم باليهود في جميع أنحاء العالم ولأننا نهتم بهم، فإننا نهتم أيضًا بما يجب أن يقولوه حول ما يحدث في إسرائيل".

وأوضح عميحاي شيكلي أنه بينما يسمع المخاوف، فإنه يعتقد أن "الكثيرين في الشتات يتأثرون بما يعتقد أنه ادعاءات مبالغ فيها من قبل المعارضة الإسرائيلية" وتابع"المشكلة هي أن المعارضة تستغل الجماهير في الشارع، يقولون دعونا نسقط الحكومة".

وعلى الرغم من اعتقاد شكلي أنه لا توجد حاجة حاليًا للائتلاف الحاكم لإيقاف عملية الإصلاح القضائي في الكنيست، إلا أنه يعتقد أنه ستكون هناك مفاوضات في نهاية المطاف حول مشروع القانون الذي يقول، "سيكون هناك حل وسط". وفي ما يتعلق بقضية ملحة أخرى للشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم ومواطني إسرائيل المحتملين في المستقبل، يقول شكلي إنه يتفق مع حزبه وبقية ائتلاف رئيس الوزراء نتنياهو على أن "الوقت قد حان لتشديد القوانين المتعلقة بالهجرة إلى إسرائيل" واضاف"يجب أن يكون هناك تصحيح (للقوانين). اليوم العديد من الأشخاص القادمين من أوكرانيا وروسيا ليس لديهم أي علاقة فعلية بالشعب اليهودي. بعد عام أو عامين ، يغادر 40 في المئة منهم.".

وعندما سئل عن النتيجة النهائية لتغييرات قانون الهجرة، أجاب شيكلي: "علينا تصحيح العملية لجعل الحصول على الجنسية هنا في إسرائيل أكثر صعوبة".