من هو فؤاد الشوبكي الذي أطلقت سراحه إسرائيل اليوم؟

لقب الشوبكي بـ"شيخ الأسرى" وكان اليد اليمنى للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

أطلقت إسرائيل اليوم سراح المسؤول الكبير في حركة فتح فؤاد الشوبكي، ذي الـ83 عاما، والملقب بـ"شيخ الأسرى الفلسطينيين" بعد محكومية بالسجن بلغت 17 عاما. والشوبكي الذي أصيب بالسرطان، عمل كمسؤول عن الدائرة المالية لجهاز الأمن العام في السلطة الفلسطينية وكان اليد اليمنى لرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات.

ويعتبر الشوبكي بحسب السلطات الاسرائيلية "الرأس المدبر" وراء محاولة تهريب سفينة الأسلحة "كارين كي" القادمة عبر البحر الأحمر الى قطاع غزة، حيث ضبط الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية أطلق عليها "عملية نوح" على حوالي 50 طنا من الأسلحة من بينها 122 صاروخا وقذائف هاون.

ونقل الشوبكي الى تحقيقات الشاباك في 14 آذار/مارس 2006 بعد القاء القبض عليه من قبل قوات الأمن ونقل الى سجن أريحا، واتهم لاحقا بتمويل السفينة التي قال الادعاء الإسرائيلي إن السفينة كانت بطريقها الى الفصائل الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة، وقضت المحكمة عليه حكما بالسجن 20 عاما تم تخفيضة لاحقا الى 17 عاما.

ولقب الشوبكي خلال محكوميته في السجون الإسرائيلية بـ"شيخ الأسرى" أو "قبطان سفينة الأسرى". حيث كان الكثير من الأسرى يتوجهون اليه بطلب النصائح نظرا لتجربته الحياتية.