الشكوك تتزايد أن تفجير السيارة قرب مفترق مجيدو شمال إسرائيل على خلفية قومية

أصيب شاب من قرية سالم بالتفجير وتوصف حالته بالخطيرة

يتزايد في جهاز الأمن الإسرائيلي التقديرات والشكوك أن مصدر تفجير العبوة الناسفة صباح اليوم في مركبة على مفترق مجيدو شمالي إسرائيل، والتي أسفرت عن إصابة شاب (21 عاما) من قرية سالم شمالي اسرائيل بصورة خطيرة، بأنها عملية على خلفية قومية، الشاب يتلقى العلاج في مستشفى رمبام وتم فرض حظر نشر على التحقيقات التي يشارك بها جهاز الأمن العام-الشاباك، جاء هذا بحسب ما نقله موقع "واينت".

حركة السير في المنطقة عند مفترق مجيدو شمال إسرائيل أغلقت على مدار ساعات بعد إجراء عمليات تمشيط بحثا عن عبوات أخرى أو بحثا عن متورطين بوضع العبوة الناسفة على أطراف الشارع الذي وقع فيه الانفجار.

لا يوجد للمصاب أي خلفية إجرامية، ولجهات التحقيق بما يشمل جهاز الأمن العام-الشاباك ليس من المعروف عن نية لاستهداف، هذه الحقائق تقوي الشبهات لعملية أمنية، المؤشرات في موقع الحادث تشير الى أنه حتى هذه الساعة الحديث يدور عن عملية.

بعد انتهاء عملية التمشيط في المنطقة لم يتم العثور عن اية عبوات أخرى، الحديث يدور عن منطقة قريبة من السياج الحدودي ومدينة جنين.

ويشار الى أن الشاب كان بطريق عودته من العمل ووقع الانفجار قرب القرية التي يقطن بها، نقل بالبداية الى مستشفى هعيمق بمدينة العفولة، لكن بسبب طبيعة الجروح التي يعاني منها أقر نقله للعلاج في مستشفى رمبام بمدينة حيفا.