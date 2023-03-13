إسرائيل: تركيا تطالب بلدية حيفا عدم إقامة نصب تذكاري لمذبحة الأرمن

حيفا على وشك إقامة النصب التذكاري الذي أثار غضب الأتراك وطالبوا بمنع اقامته

طلبت تركيا من الحكومة الإسرائيلية منع بلدية حيفا إقامة نصب تذكاري لمذبحة الأرمن، في حين أن في إسرائيل هناك حيرة حول إمكانية وكيفية الرد على الطلب التركي، وبحسب "واينت" تكمن المخاوف الإسرائيلية من أن الرفض التركي لاقامة النصب التذكاري يمكن أن يمس بالعلاقات بين البلدين.

وتوجه السفير التركي لدى إسرائيل شاكير اوزكان تورونلار، برسالة رسمية الى وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار يطالب خلالها مساعدته بمنع المبادرة، من جانبه قام زوهار بتحويل الرسالة الى وزارة الخارجية الإسرائيلية وتجري هناك مشاورات حول الموضوع.

المستوى المهني في الوزارة أوصى بإبقاء الرسالة بدون رد، كما أوصوا أنه في حال أصر الأتراك على تلقي جواب، يجب تقديم جواب لهم أن الحديث يدور عن قرار مجلس بلدية ولا يوجد للدولة إمكانية للتدخل.

رغم قرار المستوى المهني في وزارة الخارجية، لكن الحديث هنا عن موضوع حساس جدا من جانب تركيا. وعلى ما يبدو ستطالب الحكومة الاسرائيلية على الأقل بأن تطلب من بلدية حيفا الامتناع عن إقامة النصب التذكاري، وذلك بهدف الحفاظ على العلاقات بين البلدين.

قرار الاعتراف الرسمي بمذبحة الأرمن وإقامة النصب التذكاري للضحايا اتخذ بالاجتماع بجلسة المجلس البلدي قبل شهرين، بعد مشروع قرار قدمه عضو البلدية نير شوبار، وفعلا بدأت البلدية ببنائه، وفي أعقاب القرار أصبحت حيفا المدينة الثانية في إسرائيل التي تعترف بمذبحة الشعب الأرمني بعد مدينة بيتاح تكفا.