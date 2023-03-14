إسرائيل وإيطاليا توقعان على اتفاقيات تعزيز التعاون في قطاع الطاقة

وقع الطرفان على وثيقة تفاهم لإجراء حوار سياسي بين وزارتي الخارجية وعبرا عن التزام مشترك بالعمل لصالح تعميق العلاقات بين إسرائيل وإيطاليا.

وقع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، على اتفاقيات تعزيز التعاون في قطاع الطاقة والتبادل التجاري، وحث كوهين نظيره الإيطالي،على استمرار للعلاقات الوثيقة بين البلدين، وبالعمل على منع التدخل الأوروبي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والشؤون الداخلية الإسرائيلية، معربا عن تقديره للتعزيز المستمر للعلاقة في الاجتماع الحكومي الذي من المتوقع عقده هذا العام في القدس.

ومن المتوقع أن تسهل الاتفاقية من بين أمور أخرى على مساعدة مئات الإسرائيليين الراغبين في زيارة إيطاليا، بما في ذلك العديد من الطلاب الذين يعيشون ويدرسون في إيطاليا، بالإضافة إلى ذلك، وقع الطرفان على وثيقة تفاهم لإجراء حوار سياسي بين وزارتي الخارجية وعبرا عن التزام مشترك بالعمل لصالح تعميق العلاقات بين إسرائيل وإيطاليا.

والتقى إيلي كوهينن أمس الإثنين، أنطونيو تاياني، في القدس وناقشا، من بين أمور أخرى، أنشطة إيران العدائية وشدد كوهين على "ضرورة إعلان الحرس الثوري منظمة إرهابية في أوروبا ومنعها من الحصول على الأسلحة النووية بأي وسيلة كانت"، وقال: "إيطاليا دولة ذات أهمية كبيرة لنا ولأوروبا بشكل عام، ونراها شريكًا حقيقيًا وصديقًا لتعزيز التحركات في مجالات الطاقة والأمن الإقليمي"

وأكد كوهين على ضوء العلاقة الخاصة بين إسرائيل وإيطالي، أنه "طلبت من أصدقائي وزير الخارجية تياني التحرك لمنع التدخل الأوروبي في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو نشاط غالبًا ما يشجع على التحريض والإرهاب، وكذلك لتجنب المحاولات الأوروبية للتأثير على السياسة الداخلية الإسرائيلية ".

واشار كوهين إلى أنه عقب زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة لروما، فإن زيارة وزير الخارجية الإيطالي إلى القدس "تشهد على عمق العلاقة والإمكانات الكبيرة بين الدولتين في مجالات مثل التجارة والدفاع والسياحة"

ومن جهته قال وزير الخارجية الإيطالي، إن "الدعوات لتدمير إسرائيل هي شكل من أشكال معاداة السامية الحديثة، لأن إسرائيل هي دولة الشعب اليهودي"، وأضاف "يجب أن نتذكر الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في الهولوكوست ويجب محاربة كل أشكال معاداة السامية الحديثة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد قال، الجمعة المنصرمة، من روما أن إسرائيل تريد "زيادة" صادراتها من الغاز إلى إيطاليا، مستشهدا بخيار إنشاء محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال في قبرص، وقال نتنياهو لوزير الأعمال الإيطالي أدولفو أورسو خلال منتدى مع كبار رجال الأعمال الإيطاليين "إننا نتعاون بالفعل مع شركتكم الوطنية (إيني) بشأن الغاز، لكننا نريد تطوير"وتابع "أعتقد أننا يجب أن ننظر بعناية وبسرعة في إمكانية إضافة محطة للغاز الطبيعي المسال، ربما في قبرص، لزيادة طاقات تصدير الغاز من إسرائيل إلى إيطاليا، ومن غيطالي إلى أوروبا" وأضاف"عندما يتعلق الأمر بالغا، أعتقد أن هناك حاجة استراتيجية في إيطاليا وأوروبا، وإسرائيل مستعدة لعمل المزيد معك في هذا الصدد".