هرتسوغ في حفل استلام المواطنة الفخرية لمدينة تل أبيب - يافا: "أبذل جهدا محموما لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل"

حولدائي: القيم الأساسية اليهودية والديمقراطية، الإيمان بكرامة الإنسان،هي التي جعلت تل أبيب - يافا مدينة عالمية، نموذجا للتقليد، لمجتمع منفتح وحر ومتنوع وقوي

ألقى رئيس الدولة يتسحاك هرتسوغ كلمة الإثنين على شرف استلامه المواطنة الفخرية لمدينة تل أبيب قال فيها "أود أن أكرس بضع كلمات للصراع الداخلي الذي يمزقنا في هذا الوقت. ليس سراً أنني أكرس كل وقتي وطاقتي للتوصل الى تفاهمات بحيث تخلصنا من الأزمة الدستورية والاجتماعية التي سرنا إليها. نحن في وضع خطير وخطير للغاية قد تنجم عنه عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية".

وأضاف هرتسوغ: "ألتقي بالجميع. أستمع وأحاول أن أفهم وألمس الآلام والمخاوف والقلق والأحلام؛ وترجمة كل ذلك - إلى لحظة دستورية تأسيسية، ستقوي المبادئ الأساسية لدولة إسرائيل على مدى الأجيال القادمة. هذه ليست تسوية سياسية، هذا جهد محموم لإيجاد صيغة صحيحة للتوازن والأمل. فالوضع مقلق وصعب للغاية.

أسمع الناس من جميع أنحاء الطيف يتحدثون بحرارة، وصدقوني: الجميع يحب البلد. الكل يريد لها الخير. لسنا مضطرين لأن نتفق مع الجميع، أنا أيضًا - لا أتفق بتاتاً مع الجميع. قلتها علنا. لكن من المهم التوضيح: الأطراف في هذا النزاع العميق – يهمهم أمر الدولة ويحبون البلاد بشكل خاص. وهكذا، وبسبب هذه الحقيقة المهمة بالتحديد، فأنا مليء بالأمل - كما كتب الحاخام كوك - الحاخام الأول لتل أبيب - يافا: "سنعود لإعمار نفسنا، وسيبنى العالم معنا، بالحب المجرد."

كما تم منح شرف المواطنة التل أبيبية لرئيسة المحكمة العليا سابقا دوريت بينيش وقد عبرت عن "مخاوفها من الطريق التي تم البدء بتعبيدها هنا" في إشارة إلى حزمة التعديلا ت القضائية الهادفة إلى قلب الموازين التي سمحت حتى الآن للمحكمة مراجعة قوانين الكنيست وإلغاءها بحال تعارضت مع قوانين الأساس، بحيث تصبح القوة التشريعية غير مقيدة وبيد الكنيست طالما اتخذت القرارات بأغلبية نواب البرلمان.

رون حولدائي رئيس بلدية تل أبيب يافا أشار في كلمته التي جاءت في سياق الاحتجاجات غير المسبوقة على التغييرات المرتقبة في القضاء إلى أنه: "ليست التكنولوجيا والاقتصاد ما يضع تل أبيب - يافا في مكان مختلف. إنها القيم الأساسية اليهودية والديمقراطية، الإيمان بكرامة الإنسان، الإنسان الذي خلق على صورة الله هي التي جعلت تل أبيب - يافا مدينة عالمية، نموذجا للتقليد، لمجتمع منفتح وحر ومتنوع وقوي".