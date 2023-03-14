إسرائيل: الكنيست يصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون الإصلاح القضائي

بأغلبية 61 صوتًا لصالح الإجراء، و52 صوتًا ضده بعد فترة طويلة من التعطيل، لدفع إجراء من شأنه أن يسمح للمشرعين بحماية القوانين من المراجعة القضائية.

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت مبكر منصباح اليوم الثلاثاء، بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الإصلاح القضائي" المثير للجدل، بأغلبية 61 صوتًا لصالح الإجراء، و52 صوتًا ضده بعد فترة طويلة من التعطيل، لدفع إجراء من شأنه أن يسمح للمشرعين بحماية القوانين من المراجعة القضائية.

وإذا تم إقراره في بالمصادقة عليه بالقراءة الثانية والثالثة، فسيكون البرلمانيون الإسرائيليون قادرين على إضافة بند تجاوز لتحصين قوانين معينة من المراجعة القضائية بأغلبية 61 من أصل 120 مقعدًا، ساريًا طالما ظل الائتلاف في السلطة، بعد عام ، تخضع إمكانية التمديد للمراجعة، كما سيحد مشروع القانون المقترح من المراجعة القضائية للمحكمة العليا، مما يتطلب 80 في المئة من قضاتها لإلغاء القانون.

ويعتبر هذا هو التصويت الأول من بين ثلاثة أصوات قبل أن يصبح مشروع القانون قانونًا. في الوقت الحالي، يتوجه إلى لجنة الدستور والقانون والعدالة في إسرائيل لإجراء المراجعات قبل التصويت النهائي، والذي يأتي عادة في تتابع قصير.

مشروع القانون المثير للجدل هو جزء من الإصلاحات التي اقترحها وزير العدل ياريف ليفين والتي أثارت احتجاجات حاشدة في البلاد، حيث شارك أكثر من 300 ألف شخص في المظاهرات، السبت المنصرم، ويقول المعارضون إنه إذا تم تمرير مشروع القانون، فإنه سيمنح ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سلطة مطلقة.

في الوقت الحالي ، يبدو من غير المحتمل أن يكون هناك حل وسط على الرغم من المعارضة الواسعة ودعوات الرئيس يتسحاق هرتسوغ لوقف التشريع، الذي قال إنه "يقوض أسسنا".