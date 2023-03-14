الجهاد الاسلامي في قطاع غزة يدعو العرب في اسرائيل لخوض انتفاضة جديدة

"سنحول ما يسمى بغلاف غزة، بما في ذلك المدن والمستعمرات المحتلة، إلى مكان لا يمكن العيش فيه، وسنطلق الصواريخ على مسافات أبعد من أي وقت مضى"

دعا متحدث باسم الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة المواطنين العرب في إسرائيل، إلى البدء في انتفاضة، هبة مسلحة.

وفي حديثه عقب تدريبات عسكرية واسعة النطاق في شمال قطاع غزة يوم الاثنين، هدد أبو حمزة بأن "الجهاد الإسلامي سوف يتسبب في القضاء على العدو الغبي بإطلاق الصواريخ باتجاهه، لأن التنظيم لديه وسائل حربية أخرى كثيرة، من شأنها أن تؤذي العدو".

ندعو جميع المقاتلين من أبناء شعبنا والأحرار في الضفة الغربية وإسرائيل إلى التعبئة لهذه الحرب، حتى تكون هناك انتفاضة شاملة تخلق الأساس لإنهاء عدونا وطرده من جميع انحاء فلسطين".

وزعم حمزة "سنحول ما يسمى بغلاف غزة، بما في ذلك المدن والمستعمرات المحتلة، إلى مكان لا يمكن العيش فيه، وسنطلق الصواريخ على مسافات أبعد من أي وقت مضى".

تصاعدت التوترات في الضفة الغربية وقطاع غزة في الأشهر الأخيرة مع زيادة عدد الهجمات الفلسطينية التي نُفذت ضد الإسرائيليين، ورد الجيش الإسرائيلي بغارات منتظمة لمكافحة تلك العمليات والتي غالبًا ما تؤدي إلى اشتباكات مسلحة. مع اقتراب شهر رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي، تتزايد المخاوف من المزيد من العنف.

وقال أحد كوادر حماس في مدينة أريحا بالضفة الغربية طلب عدم نشر اسمه لرويترز "كل المؤشرات تدل على أن الانتفاضة قادمة." "هناك جيل جديد من السكان يعتقدون أن الحل الوحيد هو الكفاح المسلح". وقال مسلح مقنع من لواء جنين وهي جماعة فلسطينية مسلحة تأسست مؤخرا لرويترز "عدد المقاتلين يتزايد باستمرار وعلى العدو أن يعرف أن العنف ضد شعبنا ومعسكراتنا يزيد أعدادهم ولا يقللها".

وفقًا للوكالة، قُتل خلال العام الماضي أكثر من 200 فلسطيني، من المسلحين والمدنيين، حوالي 80 منهم هذا العام وحده، بينما قُتل أكثر من 40 إسرائيلي وأجنبي في هجمات نفذها فلسطينيون في إسرائيل والضفة الغربية. في وقت سابق من شهر آذار/ مارس، قال المدير العام لمنتدى الدفاع والأمن الإسرائيلي يارون بوسكيلا لـ i24NEWS إن إسرائيل على شفا انتفاضة فلسطينية عنيفة كبيرة.

يشار إلى أن حركة حماس، نظمت الجمعة الماضية مسيرة في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، احتجاجا على المداهمات الاسرائيلية في الضفة الغربية "وتجمع المشاركون من جميع مساجد المدينة بعد صلاة الجمعة، "وهتفوا فداء للقدس والأقصى، وعبّروا عن تضامنهم مع الأسرى، في ما رفعت كتائب القسام صورا لمنفذ عملية إطلاق نار في وسط تل ابيب معتز الخواجا.