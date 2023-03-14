محادثات مستمرة بين القاهرة وطهران لاستئناف العلاقات الرسمية بين البلدين

"القاهرة تنوي التسلح بالحيادية المرنة خصوصاً مع استيعاب درس الخروج عن هذا النهج في الأزمة القطرية الخليجية"

بعد أن اطمأنت إيران إلى استعادة العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ركزت أنظارها على إصلاح العلاقات مع الدول العربية الأخرى في المنطقة، في مسعى للاستفادة من زخم التوقيت الدبلوماسي الإيجابي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن إيران تأمل في أن يكون للانفراج مع السعودية تأثير إيجابي على علاقاتها مع مصر والأردن. ورحب البلدان، إلى جانب البحرين، بالاتفاق الدبلوماسي الذي تم التوصل إليه بوساطة صينية يوم الجمعة.

في المقابل، صرح مسؤول مصري لصحيفة الشرق الأوسط الثلاثاء أن بلاده منفتحة على تجديد علاقاتها مع إيران. وأشار المسؤول المصري إلى وجود قنوات اتصال بين القاهرة وطهران لم تتوقف قط" ولم يطرح المتحدث المصري موعدا دقيقا لحدوث اختراق في العلاقات مع إشارته إلى أنه تم تضييق نطاق الأمور المختلف حولها فيما تبقى الموقف من حركة حماس والجهاد الإسلامي أمرا خلافيا إضافة إلى المطلب الموجه لإيران بالتوقف عن التدخل بالشؤون الداخلية للدول العربية وفي مقدمتها الأمن القومي المصري والعربي.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، رحب وزير الخارجية الإيراني باقتراح محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق بفتح حوار بين القاهرة وطهران وشجع الطرفين على بدء محادثات مباشرة على الصعيد الأمني والسياسي. كما كشف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر الكنعاني عن لقاء "إيجابي" بين وزير الخارجية الإيراني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في عمان نهاية العام الماضي.

وجاء في صحيفة الشرق الأوسط أن "تواصل مصر وإيران قائم في دوائر ذات طابع خاص" وفق مسؤول مصري. وبحسب الصحيفة فإن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، والذي كان مسؤولاً عن مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة قبل تولي منصبه الحالي، ناصر كنعاني، طرح أمس الدعوة لاستئناف العلاقة بين الجانبين، منوهاً إلى أن "مصر دولة مهمة في المنطقة، وكلا البلدين يعتقد بأهمية الآخر في المنطقة، والمنطقة بحاجة إلى دوريهما".

وفي حديث للعربي الجديد أوضح الباحث العسكري والضابط السابق بالقوات المسلحة المصرية العميد صفوت الزيات، أن "القاهرة تنوي التسلح بالحيادية المرنة خصوصاً مع استيعاب درس الخروج عن هذا النهج في الأزمة القطرية الخليجية".

كما أشار الزيات إلى انخراط مصر "في جهد دولي مشترك لتأمين الملاحة البحرية ومواجهة الجريمة البحرية المنظمة في مناطق الخليج وخليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي، من خلال 3 قوات مهام مشتركة CTFs. ولفت إلى أن الأمر المهم كان إضافة قوة مشتركة رابعة هي CTF 153 في 17 إبريل/ نيسان 2022 لتولي مهام الأمن البحري ومواجهة الجريمة المنظمة في منطقة ممتدة من خليج عدن مروراً بباب المندب وصولاً إلى البحر الأحمر".